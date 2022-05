Naufrágio em frente à costa porto-riquenha deixa ao menos 11 mortos

Ao menos 11 pessoas morreram nesta quinta-feira (12) e outras 31 foram resgatadas depois que uma embarcação virou com um número indeterminado de passageiros em frente à costa porto-riquenha, informou um porta-voz da Guarda Costeira americana.

A operação de resgate lançada há horas na região do naufrágio, cerca de 18 km ao norte da ilha de Desecheo, continua com helicópteros e navios-patrulha, informou o porta-voz, Ricardo Castrodad.

"Há uma infinidade de recursos ativos na busca por parte da Guarda Costeira e outras corporações, como a polícia fronteiriça e a de Porto Rico", informou.

As pessoas resgatadas são principalmente do Haiti e da República Dominicana, segundo as autoridades, que suspeitam que a embarcação levasse imigrantes ilegais.

Um helicóptero da polícia fronteiriça informou sobre o naufrágio após o avistamento pela manhã de pessoas na água e um barco virado.

Os náufragos não pareciam usar coletes salva-vidas, informou a Guarda Costeira em um comunicado.

Desecheo é uma ilha desabitada no canal La Mona, que separa a República Dominicana do Porto Rico e liga o Mar do Caribe ao Oceano Atlântico.

No sábado, uma mulher haitiana morreu no canal após o naufrágio de um barco no qual viajavam 69 migrantes.

Os outros passageiros foram socorridos pela Guarda Costeira americana e a Marinha dominicana.

