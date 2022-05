Procissão encerra festejos de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza; veja fotos

Após dois anos sem serem realizadas devido à pandemia de Covid-19, as celebrações presenciais de Nossa Senhora de Fátima foram retomadas nesta sexta-feira, 13. Em Fortaleza, um grande número de fiéis se reuniu nas igrejas católicas. A tradicional procissão em homenagem à santa encerrou os festejos na igreja de Fátima, na avenida 13 de Maio, onde a santa foi coroada.

A Santa Missa teve início às 7h30min e, desde cedo, a Igreja do Carmo, no Centro, já estava tomada por católicos vestidos de branco. A segunda Santa Missa do dia foi celebrada às 12 horas.

Já pela tarde, os devotos da santa estiveram reunidos para a última celebração da missa antes da procissão, que saiu às 18 horas da Igreja do Carmo em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na 13 de Maio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto 13 de Maio: Haverá procissão presencial de Nossa Senhora de Fátima; veja horários e trânsito

Devotos de Nossa Senhora de Fátima voltam a celebrar o 13 de maio na igreja

Peregrinos e refugiados rezam em Fátima pela paz na Ucrânia

Confira as fotos da coroação de Nossa Senhora de Fátima:

Quanto ao trânsito do local, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) esteve em operação especial durante a celebração, realizando bloqueios no entorno do Santuário e orientando os motoristas sobre os possíveis desvios. Apesar da presença dos 130 agentes, houve engarrafamento nas avenidas das proximidades do local.

Procissão de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza (Foto: Fernanda Barros / O POVO)



Tags