13 de Maio: Haverá procissão presencial de Nossa Senhora de Fátima; veja horários e trânsito

A tradicional procissão de Nossa Senhora de Fátima acontecerá nesta sexta-feira, 13, na Igreja do Carmo, após dois anos sem celebração presencial. O evento conta com uma programação de missas durante toda a manhã e tarde e procissão, a partir das 18 horas.

Segundo a programação, a procissão seguirá da Igreja do Carmo, no Centro, com destino ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, onde haverá missa campal.

Neste ano, o arcebispo dom José Antonio de Aparecido Tose não participará, pois está em Roma para audiência com o papa Francisco.

Confira a programação da Festa de Nossa Senhora de Fátima (13/05):

07:30 Santa Missa

08:15 Ofício de Nossa Senhora

08:45 Terço Mistérios Gozosos

09:15 Terço Mistérios Luminosos

10:00 Santa Missa

11:15 Terço Mistérios Dolorosos

12:00 Santa Missa

13:15 Terço Mistérios Gloriosos

14:00 Santa Missa

15:00 Tarde da Misericórdia

17:00 Santa Missa

18:00 Procissão

Preparativos

FORTALEZA,CE, BRASIL, 12.05.2022: Preparativos para a festa de Nossa Senhora de Fátima presencial após 2 anos. Igreja de Fátima, Av. 13 de maio. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). (Foto: Photographer: FABIO LIMA)



Adísio de Oliveira Nunes, 48, deu "uma passadinha" pelo Santuário de Nossa Senhora de Fátima na manhã dessa quinta-feira, 12, para pedir por sua família. "Vim pedir à Nossa Senhora para a minha esposa, que tem um problema no estômago", contou. Ele é um dos fiéis que aguarda a tradicional festa com ansiedade.

"Amanhã vou estar aqui com toda fé, força e coragem. Eu sempre vinha de manhã e não ficava para o resto do dia, mas minha filha me pediu e eu resolvi vir e aproveitar a festa inteira", diz Adísio.

O auxiliar administrativo do Santuário, Juciê Monteiro, narra que a volta presencial do evento traz emoção tanto para os fiéis quanto para funcionários da igreja. "A expectativa é enorme, principalmente para a volta da procissão, porque tivemos missas nos dois últimos anos, mas a procissão teve que ser interrompida", afirma.

Nos dois anos de isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19, as atividades da festa tiveram que ser adaptadas de acordo com os decretos estaduais e protocolos de biossegurança. Durante esse tempo, as missas aconteceram com restrições.

Para auxiliar na movimentação do local, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) preparou operação especial de tráfego que contará com 130 agentes e orientadores de tráfego.

A operação iniciará a partir das 5 horas e 30 minutos com a coibição de estacionamento nas ruas do entorno da Igreja de Fátima. O controle de tráfego para acompanhar a procissão terá início no mesmo horário, na Igreja do Carmo. Desde cedo não será permitido estacionar nas ruas Major Facundo e Barão de Aratanha. A área ficará livre para a concentração e deslocamento do público.

Dentre as interdições provisórias, está previsto o bloqueio da rua Major Facundo, na lateral da Igreja do Carmo. Em seguida, os agentes se preparam para acompanhar a procissão durante o percurso até a Igreja de Fátima, passando pelas ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz, Barão de Aratanha e avenida 13 de Maio. Os bloqueios durante o trajeto serão temporários e a saída está prevista para 18 horas.

Já o entorno da Igreja de Fátima será fechado a partir de 18 horas. Durante a realização da coroação de Nossa Senhora de Fátima, após a procissão, a avenida 13 de Maio terá a pista nos dois sentidos bloqueada, entre a rua Barão de Aratanha e o viaduto da avenida Pontes Vieira. A AMC orienta que os desvios sejam feitos pela avenida Luciano Carneiro e Rua Mário Mamede (sentido Bairro de Fátima/Aldeota) e pela alça do viaduto da avenida Aguanambi e avenida Eduardo Girão (sentido Aldeota/Bairro de Fátima).

A partir das 18 horas, os condutores que quiserem trafegar no sentido Aldeota-avenida Bezerra de Menezes devem optar pelas avenidas Heráclito Graça, Duque de Caixa e Eduardo Girão. Já no sentido avenida Bezerra de Menezes-Aldeota devem priorizar a Eduardo Girão e Borges de Melo.

Funcionamento das linhas de ônibus no entorno da Igreja de Fátima

As linhas que trafegam no sentido avenida 13 de Maio em direção à Pontes Vieira seguem o desvio pela avenida Luciano Carneiro, rua Mário Mamede, rua Martinho Rodrigues, retornando para a avenida 13 de Maio para seguir o itinerário vigente.

Já as linhas de ônibus oriundas da avenida Pontes Vieira / avenida Visconde do Rio Branco, que se deslocam em direção a avenida 13 Maio, seguem para a rua Juvenal de Carvalho, rua José Euclides, avenida Aguanambi, Rotatória da avenida Aguanambi, avenida Eduardo Girão, avenida Luciano Carneiro, rua Jaime Benévolo e retornam para a avenida 13 de Maio e seguem o itinerário vigente.

Linhas com alteração temporária

011 - Circular I

012 - Circular II

029- Parangaba/Náutico

030- Siqueira/Papicu/13 de Maio

075- Campus do Pici/Unifor

088 - Antônio Bezerra/Albert Sabin

099 - Siqueira/Barão Studart

855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares

602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves

605 - José Walter/ BR-116/ Av. I

606 - José Walter/ BR-116/ Av. N

625 - Parque Manibura/ Borges de Melo

685 - Messejana/Rodoviária

725 - Parque Santa Maria/Liceu (STPC)

755 - Conjunto Alvorada/North Shopping

Serviço

Festa de Nossa Senhora de Fátima

Quando: 13 de maio de 2022

Onde: Igreja do Carmo (Avenida Duque de Caxias, S/N - Centro), e Santuário de Nossa Senhora de Fátima (Avenida Treze de Maio, 200 - Fátima)

Mais informações: Perfil no Instagram da Paróquia do Carmo (@paroquiadocarmo)

(Colaborou Guilherme Martins/Especial para O POVO)

