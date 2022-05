Vítima de ataque de abelhas é resgatada por bombeiros em Aracoiaba

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) de Guaramiranga resgatou uma vítima de ataque de abelhas em Aracoiaba, município situado a 92,3 km de Fortaleza. O caso aconteceu quando três amigos se dirigiam a uma pescaria e foram surpreendidos pelas abelhas. Dois deles conseguiram fugir e pedir socorro, enquanto um sofreu o ataque, segundo informações da corporação.

Ao serem acionados, os bombeiros militares da 5ª Companhia do 4º Batalhão (5ªCia/4ºBBM) se deslocaram para iniciar a busca e resgate da vítima, protegidos com equipamentos de proteção individual (EPIs).

A vítima, um homem de 30 anos de idade, foi encontrada embaixo de uma árvore em mata fechada, ainda sob o ataque de abelhas. Apesar de debilitado e sem condições de caminhar, ele ainda estava consciente e orientado.

Durante o salvamento, o homem foi carregado nas costas por um dos bombeiros militares, por cerca de 400 metros, até uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que aguardava nas proximidades.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi direcionada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aracoiaba.

Orientações do CBMCE para caso de ataques de abelha:

– Afaste-se da colmeia o mais rápido possível e sem fazer barulho;

– Caso seja atacado, fuja. Se conseguir, corra para dentro de uma plantação em movimento “zig-zag” e só pare quando tiver absoluta certeza de que elas não estão atrás de você;

– Se estiver próximo a um rio, lagoa ou piscina, mergulhe;

– Quando estiver protegido, tente socorrer quem estiver sendo atacado com uma coberta ou algo parecido, assegurando que você não sofrerá nenhum risco;

– Independentemente do total de ferroadas, caso a vítima apresente sintomas como queda de pressão, falta de ar, aparecimento de manchas avermelhadas pelo corpo ou outros sintomas, o atendimento médico de emergência deverá ser imediato.



