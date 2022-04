115 municípios cearenses registraram chuva nas últimas 24 horas; veja previsão

No Ceará, 115 municípios registraram chuva nas últimas 24 horas. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) contabilizadas às 9h40min deste sábado, 23. O maior acumulado foi registrado no município de Camocim, a 357,9 quilômetros de Fortaleza. Foram 88 milímetros observados na região. Em seguida, Juazeiro do Norte (86 mm) e Santa Quitéria (86 mm) registraram as maiores precipitações no Estado.

Em Fortaleza, foram registrados 75 milímetros no intervalo de 24 horas, no posto Messejana. A Capital teve forte chuva durante a madrugada e amanheceu com céu nublado neste sábado, 23. Neste fim de semana, a Funceme prevê condições para chuvas em todas as macrorregiões, porém, mais concentradas na porção Centro-norte do Ceará.

Confira previsão do tempo

Neste sábado, 23, e neste domingo, 24, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

A Funceme alerta que as precipitações devem iniciar pela faixa litorânea entre madrugada e manhã, expandindo para o interior do Estado entre tarde e noite nestes dois dias.

Para a segunda-feira, 25, o órgão prevê céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea e com chuva isolada nas demais macrorregiões.

As chuvas previstas têm relação com a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, sistema de brisa, temperatura, relevo e umidade.



