Ceará deve ter chuva em todas as macrorregiões até domingo, 24; Inmet alerta para chuvas intensas

98 municípios cearenses estão enquadrados no aviso meteorológico do Inmet para perigo de chuvas intensas, com até 60 milímetros de precipitação por hora

Deve chover em todas as macrorregiões cearenses em cada um dos próximos dois dias, até este domingo, 24, de acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão cearense aponta que os maiores precipitados devem se concentrar no centro-norte do Estado, começando pela faixa litorânea entre madrugada e manhã, expandindo-se para o Interior entre tarde e noite. Na região, as chuvas devem ser de intensidade moderada a forte.

Em análise realizada nesta tarde, a Funceme observou nuvens associadas à chuva sobre o centro-norte cearenses, assim como no Rio Grande do Norte e no norte do Piauí. A proximidade da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, é o que deve influenciar na ocorrência de chuvas, assim como o sistema de brisa, efeitos locais, temperatura, relevo e umidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou aviso meteorológico em seu site oficial para perigo potencial de chuvas intensas em 98 municípios cearenses, com duração até as 10 horas deste sábado, 23. Devem ser afetados pelas fortes precipitações neste período a Região Metropolitana de Fortaleza, assim como os sertões do Estado e o norte e o noroeste cearense. (Veja lista no fim da matéria)

A orientação do Inmet para essa região é que os moradores não se abriguem debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há risco de queda e descargas elétricas. Não se deve ainda estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, além de desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. As chuvas podem chegar a 60 milímetros por hora (mm/h) e os ventos devem variar entre 30 e 60 km/h. Para buscar ajuda é possível contatar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Os outros 86 municípios estão enquadrados na categoria de perigo potencial de chuvas intensas. Nesse caso, as precipitações podem variar entre 20 e 30 mm/h e os ventos podem alcançar 60 km/h. As recomendações do Inmet são as mesmas nesta situação em caso de rajadas de ventos, mas em relação à parte elétrica é aconselhável que se evite usar aparelhos ligados à tomada.

Balanço

Choveu em 69 municípios cearenses entre às 7 horas desta sexta-feira, 22, e o mesmo horário dessa quinta-feira, 21, conforme balanço parcial da Funceme consolidado às 16h50min de hoje. A maior precipitação foi registrada no município de Jijoca de Jericoacoara, com índice de 60 mm. Na sequência, Amontada e Sobral tiveram as maiores chuvas: 50 e 46,6 mm, respectivamente. Em Fortaleza, a maior precipitação foi marcada no posto do bairro Água Fria, com 37,4 mm.

