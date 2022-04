TV Brasil transmite a Missa de Páscoa neste domingo

Inaugurada oficialmente em 1979, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro fica na Avenida Chile, número 245, no Centro da cidade. Com 75 metros de altura externa e 64 na área interna, a construção tem 106 metros de diâmetro externo e 96 no seu interior.

Ao todo, são oito mil metros quadrados com capacidade para abrigar 20 mil pessoas em pé ou cinco mil sentadas. A catedral reúne em seu espaço interno quatro vitrais posicionados conforme os pontos cardeais. Eles simbolizam as quatro notas características da Igreja: Una, Santa, Católica e Apostólica.

Santa Missa de Páscoa – domingo, às 10h, na TV Brasil

