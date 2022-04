Bombeiros resgatam mais um corpo das chuvas da semana passada no Rio

O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã de (9) o corpo da última vítima que estava desaparecida em Paraty, no sul fluminense, desde as chuvas da semana passada no estado. Com isso, o número de mortos pelo temporal, que caiu entre a noite de 1º de abril e a madrugada do dia seguinte, chegou a sete no município.

No total, as chuvas que caíram no início do mês deixaram 18 mortos no estado. Além das vítimas de Paraty, os temporais provocaram deslizamentos que mataram dez pessoas em Monsuaba, no município de Angra dos Reis.

Em Mesquita, na Baixada Fluminense, um homem morreu eletrocutado em uma rua alagada. Já em Cachoeiras de Macacu, na região serrana, a vítima foi uma mulher arrastada por uma enxurrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os bombeiros ainda buscam por três desaparecidos em um deslizamento de terra ocorrido na praia de Itaguaçu, na Ilha Grande, que pertence ao município de Angra dos Reis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, atuam no local equipes especializadas em busca e salvamento em desastres, com auxílio de cães farejadores, aeronaves, drones, retroescavadeiras e embarcações.

Rio-Santos

O temporal da semana passada provocou vários danos na rodovia Rio-Santos (BR-101). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ainda há dois pontos de interdição total na região, um no bairro Patrimônio, em Paraty, e outro na cidade limítrofe paulista de Ubatuba, bem próximo da divisa entre Rio e São Paulo.

Além disso, há 11 pontos de interdição parcial, ao longo da rodovia, entre Mangaratiba e Paraty, com via funcionando em esquema de pare e siga.

Tags