Pescadores são resgatados após três dias desaparecidos

A dupla ficou seis dias navegando. A previsão era de que fossem apenas três dias. A embarcação e os pescadores foram resgatados para o Porto do Mucuripe

Dois pescadores da Praia de Caponga, no município de Cascavel, foram encontrados e resgatados na tarde dessa terça-feira, 29. Os homens haviam saído da praia no Litoral Leste do Ceará na última quinta-feira e deveriam ter retornado sábado, 26.

Após seis dias no mar, a embarcação de pesca, chamada "Danaina", e os pescadores foram avistados na tarde de ontem, por volta de 15 horas. Eles estavam a cerca de dois quilômetros do Porto de Mucuripe, em Fortaleza, e foram socorridos pela lancha "Flecheiras". A Capital fica a 62,9 km de Cascavel.

Segundo a Marinha do Brasil, a embarcação começou a ser procurada a partir da noite de segunda-feira, 28, após os oficiais tomarem conhecimento da situação. De imediato, teve início uma operação de busca e salvamento, com equipes da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE).

Também foi emitido aviso aos navegantes e realizado contato com a comunidade marítima, para ampliar a divulgação sobre o ocorrido e alertar embarcações que estivessem atuando na área para apoiar as buscas.

