Dnit realiza primeiros reparos em viaduto da avenida Oliveira Paiva

Após dois dias da interdição parcial, por conta do surgimento de um buraco na faixa que dá acesso à avenida Paulino Rocha, o viaduto da avenida Oliveira Paiva sobre a BR 116, em Fortaleza, tem recebido os primeiros reparos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O POVO visitou o local e registrou o momento em que um caminhão trabalhava recolhendo material usado na obra, durante a manhã desta quarta-feira, 30.

Veja o vídeo:

Nas imagens é possível identificar que a parte inferior do viaduto foi reforçada com concreto, pedra e areia. Enquanto na parte superior, onde os veículos trafegam e fica o buraco, não há como saber quais procedimentos foram realizados. Os funcionários do Dnit cobriram o local com uma lona preta. O trânsito fluía normalmente, sem lentidão tanto no trecho liberado para tráfego quanto na BR.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde a noite de segunda-feira, 28, um trecho do viaduto foi liberado para o trânsito de veículos. O tráfego ficou suspenso por mais de dez horas, causando congestionamento e lentidão em vários pontos de acesso à BR 116.

Agora funcionando com abertura parcial, os motoristas estão trafegando pela faixa contrária ao lado do buraco, no sentido Paulino Rocha/Oliveira Paiva, e esta passou a operar como mão dupla.



Em nota enviada na tarde desta quarta, 30, o Dnit reforçou que os serviços seguem acontecendo conforme o planejado. "Até o momento, os reparos foram realizados na parte inferior do viaduto, onde um novo muro de contenção foi instalado, recompondo o aterro que havia sido danificado pelas chuvas. O próximo passo será a recuperação do buraco na parte superior do viaduto, ou seja, no pavimento em si", acrescenta.

A liberação, ainda conforme o Dnit, também depende das condições. "Outros serviços deverão seguir acontecendo em outros pontos do viaduto, porém sem interferência na fluidez do trânsito."

Prefeitura auxilia Dnit nas intervenções de reparos ao viaduto da avenina Oliveira Paiva

Com interveções diretas no trânsito, a Prefeitura de Fortaleza tem auxiliado o Dnit nas obras que ocorrem no viaduto. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), apesar de o local ser de responsabilidade do Governo Federal, via Dnit, era necessário apoio porque a região é um ponto estratérgico de acesso à Cidade. O itinerário das 13 linhas de ônibus que trafegam pelo viaduto da avenida Oliveira Paiva foi mantido, e as linhas estão utilizando o contrafluxo do viaduto, no sentido Oeste/Leste (Castelão/Cidade dos Funcionários). Caminhões foram proibidos de trafegar pelo viaduto durante as obras.

A Prefeitura reforçou nesta quarta, 30, em nota, que o trabalho de reordenação da via foi feito em conjunto com o Departamento Nacional de Trânsito (Dnit), a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Além disso, a Prefeitura tem viabilizado, junto a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), rotas alternativas com sinalizações e alguns bloqueios quando necessário para que as obras de reparo aconteçam no menor tempo possível. Nessas vias, há equipes trabalhando para melhorar iluminação, tapando buracos, realizando serviços de zeladoria e reforçando a segurança, conforme o órgão. Agentes do Via Livre também estarão atuando na região para contribuir com o ordenamento do trânsito até que o viaduto seja liberado totalmente. Veja abaixo:

Rotas alternativas

A alternativa para quem circula nos dois sentidos da av. Oliveira Paiva e deseja cruzar a BR-116 é utilizar os viadutos da av. Raul Barbosa/Alberto Craveiro, da av. Frei Cirilo e da av. Jornalista Tomás Coelho.

Sentido Cidade dos Funcionários/Centro

Para o condutor que se desloca no sentido Cidade dos Funcionários/Centro a opção é utilizar a av. Oliveira Paiva, av. Desembargador Gonzaga, av. Rogaciano Leite, av. Murilo Borges, rotatória da av. Raul Barbosa, av. Capitão Aragão e BR-116.

Sentido Centro/Cidade dos Funcionários

Já para quem deseja se deslocar no sentido Centro/Cidade dos Funcionários a alternativa é utilizar a BR-116, alça do viaduto da BR-116 no sentido Messejana, alça do viaduto da av. Frei Cirilo, BR-116 e alça do viaduto da av. Oliveira Paiva.

Atualizada às 18h55min

Tags