Agefis inicia fiscalização educativa do comprovante de vacinação da terceira dose em Fortaleza

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) iniciou as fiscalizações educativas do comprovante de vacinação com a terceira dose contra Covid-19 nessa segunda-feira, 28. Estabelecimentos como barracas de praia, hotéis e restaurantes já podem cobrar de seus clientes o passaporte vacinal completo. Ações educativas estão sendo administradas pelos agentes da Agefis até o dia 3 de abril, quando a medida passará a valer oficialmente.

Além de manter a segurança em ambientes fechados, o órgão visa reforçar a importância da adesão à vacina. "A primeira impressão dessa semana é a de que os estabelecimentos estão atendendo ao decreto estadual e pedindo o comprovante. Em geral, estão acatando muito bem as orientações da nossa fiscalização", afirma Reginaldo Araújo, diretor de operações da Agefis.

O gestor ressalta ainda a importância dos cuidados que se deve ter em relação ao vírus da Covid-19 e solicita a contribuição dos fortalezenses para o registro das denúncias que envolvam alguma quebra dos protocolos sanitários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde o dia 22 de novembro de 2021, a Agefis vem realizando a fiscalização em diversos espaços comerciais na Capital.

Denúncias

A população pode acionar a fiscalização municipal por meio dos canais de denúncia da Agefis: o aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e IOS), o site Denúncia Fortaleza e o telefone 156.

Tags