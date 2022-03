Mulher suspeita de estelionato é presa em Tauá

Uma mulher suspeita de praticar diversos crimes de estelionato contra um estabelecimento comercial foi presa na última quinta-feira, 24 de março, na cidade de Tauá. Annaely Divino Gomes, de 20 anos, foi capturada em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O caso chegou ao conhecimento da Polícia após um registro de Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Regional de Tauá. Annaely teria realizado diversos pagamentos falsos on-line em um estabelecimento comercial da cidade.

Sobre o assunto Cariri: chuvas causam danos no Crato e em Lavras da Mangabeira

Buraco Azul volta a receber visitantes quatro dias após morte de turista

61 municípios do Ceará registram chuvas nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento da prisão, a suspeita estava recebendo produtos adquiridos de forma irregular, de acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Com isso, Annaely foi conduzida para a Delegacia Regional de Tauá e autuada em flagrante por estelionato.

Encaminhada para uma unidade prisional, ela aguarda as determinações do Poder Judiciário. O caso segue sendo investigado pela PC-CE, que busca averiguar se a suspeita participou de outros crimes ocorridos na região.





Tags