Ceará tem 14 açudes sangrando após chuvas de março

Com as chuvas intensas dos últimos dias, o Ceará atingiu o número de 14 açudes em sua capacidade máxima. O mais recente a chegar ao máximo de seu volume foi o açude Cauhipe, em Caucaia, na última sexta-feira, 25 de março. A informação foi divulgada no Portal Hidrológico do Ceará, gerenciado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).



Outros açudes que também estão sangrando são: Itapebussu (Maranguape), Muquém (Cariús), Angicos (Coreaú), Caldeirões (Saboeiro), Gameleira (Itapipoca), Germinal (Palmácia), Rosário (Lavras da Mangabeira), Itaúna (Granja), Ubaldinho (Cedro), Do Coronel (Saboeiro), Tijuquinha (Baturité), Quandú (Itapipoca) e Acaraú Mirim (Massapê).

Além desses, outros 7 açudes atingiram 90% de sua capacidade. São eles: São Vicente (Santana do Acaraú), Sobral (Sobral), Valério (Altaneira), Mundaú (Uruburetama), Gavião (Pacatuba), Batente (Ocara) e Barragem do Batalhão (Crateús).

Com relação ao mesmo período do ano passado, o quadro hídrico apresentou uma melhora. Em março de 2021, apenas quatro açudes estavam sangrando no Estado. Apesar disso, a situação atual ainda é preocupante. Considerando todos os 155 açudes monitorados pela Cogerh, o volume médio está em 26,9% da capacidade. Atualmente, o Ceará possui 63 açudes com níveis de reserva abaixo de 30%, o que é classificado pela Cogerh como "estado de alerta".

O açude Castanhão, maior reservatório do Ceará, que tem capacidade de 6,7 bilhão de metros cúbicos de água atingiu apenas 13% de seu volume total. Já o açude do Orós, segundo maior do Estado, atingiu o maior volume de água dos últimos sete anos. O reservatório tem capacidade de 1,9 bilhão de metros cúbicos de água e chegou a 32% de seu volume. Dos três maiores açudes, Banabuiú apresenta quadro mais preocupante. Com capacidade de 1,6 bilhão, o reservatório atingiu apenas 8,22% de seu volume.