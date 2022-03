Expansão do Raio vai garantir cobertura para 80% da população no Ceará

Ao todo, 75 municípios passarão a contar com o policiamento. A previsão é que, até o fim de 2022, todos os municípios do Estado sejam contemplados com o comando

O Governo do Ceará anunciou nesta quarta-feira, 23, a quarta expansão do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para cidades com mais de 25 mil habitantes. Com a expansão, 16 municípios passarão a contar com o policiamento. Atualmente, o Raio está presente em 59 cidades no Ceará, garantindo com a ampliação a cobertura para 80% da população do Ceará.

As cidades que receberão a cobertura do policiamento do CPRaio nesta nova fase de expansão são: Redenção, Novo Oriente, Campos Sales, Milagres, Marco, Jardim, Caririaçu, Aracoiaba, Guaiúba, Tamboril, Independência, Ocara, Cedro, Senador Pompeu, Ibiapina e Cruz. A previsão é que, até o fim de 2022, todos os municípios do Estado sejam contemplados com o comando.

O anúncio da medida foi realizado pelo governador Camilo Santana (PT), ao lado da vice-governadora, Izolda Cela, do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, do coronel comandante-geral da PMCE, Márcio Oliveira; e do comandante do CPRaio, coronel PMCE Kilderlan Sousa.

De acordo com Camilo, as medidas vêm sendo feitas para melhorar os indicadores criminais e fortalecer a sensação de segurança para a população. “Sei que é uma área desafiadora não só para o Ceará, mas para o Brasil inteiro. E hoje nós vamos anunciar mais uma etapa do Raio a ser implementada. Isso é um planejamento e por isso estamos fazendo concursos públicos e estamos adquirindo motocicletas, além do treinamento que todas essas equipes passam”, disse.

Com a nova etapa, o Raio contará com 84 bases, 3.436 policiais militares em 1.853 motocicletas e 142 viaturas. Ao todo serão ainda 82 centrais de videomonitoramento e 3.843 câmeras interligadas em todo o Ceará. A interiorização do policiamento do Raio ocorre de forma conjunta com o Sistema de Videomonitoramento, que é responsável pela vigilância eletrônica das regiões no Estado.

O titular da pasta da SSPDS, Sandro Caron, destacou que a medida oferece melhorias na segurança das regiões que são contempladas com o policiamento. “Toda vez que se implanta uma nova base Raio, em uma cidade, melhora imediatamente a sensação de segurança, caem os índices de criminalidade, mas é importante fazer um destaque aqui”, pontua.

Fases de expansão

Com atuação desde 2004, o CPRaio atuava apenas com 16 policiais militares e oito motocicletas. A primeira expansão do policiamento ocorreu em 2015, quando o Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) foi implantado nas macrorregiões do Estado: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Russas, Quixadá, Iguatu, Itapipoca, Crateús, Tauá e Canindé.

A segunda fase da implantação ocorreu em 2018 e contemplou cidades com mais de 50 mil habitantes do Ceará. Foram elas: Maracanaú, Caucaia, Maranguape, Crato, Eusébio, Acaraú, Aracati, Beberibe, Horizonte, Aquiraz, Cascavel, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Icó, Mombaça, Granja, São Benedito, Camocim, Brejo Santo, Pacajus, Pacatuba, Santa Quitéria, Baturité, Tianguá, Barbalha, Itapajé, Boa Viagem, Parambu, São Gonçalo do Amarante, Lavras da Mangabeira, Viçosa do Ceará, Trairi e Acopiara.

Em 2020, o CPRaio passou a atuar em municípios do Estado com mais de 30 mil habitantes: Itarema, Jaguaribe, Itaitinga, Paracuru, Mauriti, Várzea Alegre, Guaraciaba do Norte, Ipu, Ubajara, Paraipaba, Massapê, Bela Cruz, Jaguaruana, Ipueiras, Missão Velha, Nova Russas, Pedra Branca, Pentecoste, Santana do Acaraú, Tabuleiro do Norte, Icapuí e Aurora. (Colaborou Mirla Nobre)

