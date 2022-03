Governo do Ceará ganha reforço de 212 novos servidores para a Pefoce

O Governo do Ceará ganhou o reforço de 212 novos servidores para a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) na tarde desta quarta-feira, 23. Em um evento presencial no Palácio da Abolição, em Fortaleza, que também teve transmissão ao vivo, 102 auxiliares de perícia, 54 peritos criminais, 36 médicos peritos legistas e 20 peritos legistas foram empossados a fim de reforçar a atuação do órgão nos nove núcleos espalhados no interior do Estado.

O principal papel da Pefoce no Ceará é atuar na elucidação de crimes de forma a contribuir com o combate à criminalidade ao identificar os autores dos delitos. Com a entrada dos novos profissionais, a emissão de documentos de identidade será ampliada e a cobertura no atendimento a locais de crimes será melhorada por meio da presença de peritos criminais e médicos peritos legistas em todos os núcleos. Atualmente, o Ceará conta com 611 profissionais.

Com o aumento de servidores, também vai ser possível ampliar serviços da Pefoce que corroboram com o combate à criminalidade, como a identificação balística e a perícia contábil para interromper financeiramente as organizações criminosas. Na solenidade, estiveram presentes o governador Camilo Santana, a vice-governadora Izolda Cela, secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron e o perito geral do Ceará, Júlio Torres.

“É a Polícia que produz as provas, que vai dar robustez à investigação, dar toda a garantia de um julgamento justo, com boas provas. Vocês têm um papel fundamental. A história no mundo mostra o papel da polícia científica no sistema de segurança pública. A nossa mensagem com a nomeação célere de vocês é exatamente a importância que vocês têm nesse enfrentamento da criminalidade”, pontuou o governador Camilo durante o evento de empossamento.

Para a posse dos cargos, os empossados tiveram que passar pelas provas do concurso público, realizado em 2021, sendo o primeiro feito pelo Governo do Ceará após a aprovação da lei de cotas raciais, além das demais etapas até o curso de formação. A capacitação, posteriormente, envolveu preparo sobre medicina legal, identificação, direitos humanos, direito constitucional, criminalista geral, DNA forense, balística e tiro defensivo, totalizando 540 horas/aula.





