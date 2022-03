Diamantes avaliados em R$ 100 mil são apreendidos em remessa fiscal em Fortaleza

Na manhã desta quarta-feira, 23, centenas de diamantes avaliados em R$ 100 mil foram apreendidos pela Receita Federal. Pesando aproximadamente 10 gramas, as pedras estavam em uma remessa postal em um dos Centros de Distribuição dos Correios da Capital.

A apreensão foi realizada por agentes da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 3ª Região Fiscal.

Conforme apuração, o pacote é oriundo de São Paulo e tinha como destino Fortaleza, o material foi enviado para o Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita Federal, para guarda e exames fiscais, bem como para possíveis desdobramentos criminais relacionados ao tráfico de pedras preciosas.

Ainda este ano, no mês de fevereiro, a Receita Federal apreendeu R$ 10 mil em notas falsas em Fortaleza. Segundo informações da Receita, a encomenda postal com as notas, divididas em cédulas de R$ 100, vinha da cidade de Vespasiano, Minas Gerais.



O material foi apreendido no centro de distribuição dos Correios na capital cearense. O dinheiro foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, que dará seguimento às investigações.



