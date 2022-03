Ceará deve registrar chuva em todas as macrorregiões até quinta-feira, 24

Todas as macrorregiões cearenses devem registrar chuva nos próximos dois dias, entre quarta e quinta-feira, 23 e 24 de março, de acordo com informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os maiores acumulados de precipitação são esperados até esta quarta-feira, na faixa litorânea e no centro-sul cearense. Na Capital, pode haver chuvas em todos os turnos desta quarta. Da madrugada a manhã, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva. Já à tarde e à noite, haverá céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 23º C e 30º C em Fortaleza.

A Funceme emitiu aviso meteorológico válido até quarta-feira, 23, com severidade variando entre risco potencial, médio e alto. A região com maior perigo está localizada na parte sul do Estado, com possibilidade acima de 70% de ocorrer chuvas intensas. “Não se descarta a possibilidade de ocorrências de chuvas intensas, chuva de granizo, bem como descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento”, destaca a Funceme no documento divulgado na tarde desta terça-feira. Já na faixa litorânea, há risco médio, com probabilidade de 40% a 70% de chuvas intensas.

De acordo com análise do órgão estadual às 16 horas desta terça-feira, observa-se nuvens em todo o Ceará, bem como em grande parte do Nordeste do Brasil. Em geral, as chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico devido a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (Zcit) e do Cavado de Altos Níveis (CAN), assim como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade. As previsões da Funceme são realizadas com base em imagens de satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Balanço

Total de 151 municípios cearense registraram chuva entre às 7 horas desta terça-feira, 22, e o mesmo horário dessa segunda-feira, 21, segundo dados da Funceme atualizados às 16h50min desta terça-feira. A maior precipitação do dia aconteceu no município de Barro, na macrorregião do Cariri, com 125 milímetros (mm). Outros seis municípios caririenses registraram mais de 60 mm neste período, entre eles Lavras da Mangabeira (80 mm), Aurora (77,6 mm) e Porteiras (75 mm).

A região do Sertão Central e Inhamuns, historicamente uma das mais secas do Estado, foi a que registrou mais municípios com chuva — 34 de 37 informados — com a maior precipitação em Potengi (79 mm). Araripe, Ibaretama e Solonópole completam o ranking com as maiores chuvas da região, com índices variando entre 37 mm e 42,4 mm. Na Capital, o maior registro pluviométrico foi marcado no bairro Água Fria, com 42 mm, seguido por 38 mm no posto do bairro Castelão e 31,6 mm em Messejana.

A forte chuva na Cidade fez com que o túnel da avenida Alberto Sá fosse bloqueado no sentido Aldeota por conta de alagamento. No sentido Papicu, apenas veículos grandes podiam trafegar durante a manhã de terça. No bairro Vila Velha, uma árvore caiu na avenida Mozart Pinheiro de Lucena, entre as ruas Tapajós e Rio Parnaíba. O sentido sul-norte da via precisou ser bloqueado.



A nove dias para o fim de março, três das oito macrorregiões já superaram a média histórica para o mês: Cariri, Ibiapaba e Litoral de Fortaleza. O Maciço do Baturité e Jaguaribana estão próximos de atingir o valor esperado, com déficit de 0,3% e 2,1%, respectivamente. Já o Litoral de Pecém é a macrorregião que apresenta cenário mais crítico, com quase 20% abaixo da média histórica. Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns estão ambos 11,7% abaixo do montante esperado para todo o mês de março.



Veja previsão de cada turno até a próxima quinta, 24

Quarta-feira, 23/03

Madrugada: Na faixa litorânea, no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Jaguaribana (baixo Jaguaribe).

Manhã: Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Tarde: Em todas as macrorregiões.

Noite: Em todas as macrorregiões.

Quinta-feira, 24/03

Madrugada: Na faixa litorânea, no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Jaguaribana.

Manhã: Na faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Tarde: Em todas as macrorregiões.

Noite: Em todas as macrorregiões.