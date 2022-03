Valor das autoescolas para tirar CNH será reajustado em até 13% no Ceará após reajuste da Petrobras

Com o aumento no valor dos combustíveis, o preço das autoescolas para tirar a CNH também sofrerá impacto em todo o Ceará. Segundo o presidente do Sindicato das Autoescolas no Estado, Eliardo Martins, o reajuste deve girar em torno de 12% a 13%. Atualmente, o preço médio é de R$ 1.200 para carteira B, R$ 1.500 A/B, e R$ 1.000 A.

O reajuste deve chegar aos alunos a partir da próxima segunda-feira, 14, e será aplicado para que as autoescolas consigam continuar oferecendo o serviço das aulas práticas de direção.

“O nosso maior insumo hoje é o combustível, o combustível ontem sofreu um reajuste de aproximadamente 18% e isso reflete diretamente no bolso das autoescolas e consequentemente no bolso do consumidor. Porque as autoescolas vão ter que fazer esse repasse, inclusive já estão refazendo esse repasse, mas a partir de segunda-feira, a grande massa das autoescolas fará esse reajuste ao consumidor”, diz Eliardo.

Eliardo ainda pontua que o combustível causa um efeito dominó, isto é, irá provocar outros reajustes em outros insumos, como óleo lubrificante e pneus. “Isso tudo vem por transporte terrestre e com o aumento do combustível as transportadoras também farão reajuste”, finaliza.



