Empresas atacadistas de Fortaleza são autuadas por sonegação fiscal

Segundo as investigações, os alvos teriam elaborado um esquema de empresas fachadas para não pagar o impostos ao Governo do Ceará

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa sexta-feira, 17, contra empresas do setor atacadista em Fortaleza. A operação foi um trabalho em conjunto da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com a Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE) e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Segundo as autoridades, a ação visou combater o crime de sonegação fiscal.

A Operação Cibus, que significa alimentos em latim, tem suas investigações distribuídas em quatro inquéritos policiais. A ação teve como ponto de partida na Deccot, após a Sefaz-CE identificar que a empresa alvo acumulou uma dívida de mais de R$ 189 milhões. Segundo a PC, os débitos foram gerados da falta de recolhimento de ICMS, devida a entrada ilegal de mercadorias na divisa do Estado.

Sobre o assunto Lucro do setor atacadista cresce 63,5% em 2020, diz Serasa

Decreto estabelece novas regras para fiscalização de obras públicas

Ceará têm quatro postos autuados ou interditados pela ANP

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações realizadas por Polícia Civil e Sefaz também verificaram que o esquema também era constituído a partir de uma rede de sucessivas empresas de fachada. A intenção era burlar o Fisco e não pagar o imposto devido ao Governo do Estado. Dessa forma, a fraude beneficiaria os envolvidos diretamente e, ainda, outras empresas do ramo atacadista.

De acordo com as investigações, as empresas alvo também têm indícios de crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas referentes aos dois crimes podem somar mais de dez anos de prisão. Ao todo, a operações contaram com o efetivo de 27 policiais civis, oito auditores-fiscais e membros do Ministério Público.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags