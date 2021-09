Empresas são suspeitas de sonegar impostos ao se passarem por microempreendedores

Sete mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Polícia Civil, na Operação Limbus, que visa investigar empresas que estariam se passado por microempreendedores individuais (MEI) para sonegar impostos no Ceará.

Os detalhes da Operação Limbus, uma parceira do Ministério Público do Estado (MPCE), em parceria com a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) e a Polícia Civil, serão divulgados em coletiva de imprensa, às 14 horas, na sede da Sefaz, no Centro.





A coletiva deve contar com a presença do procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, e da secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba.

Tags