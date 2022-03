Senador da Comissão de Direitos Humanos quer convocar Arthur do Val

O senador Humberto Costa (PT-PE), presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, afirmou neste sábado, 5, que quer convocar o deputado estadual paulista Arthur do Val (Podemos-SP) após as declarações ofensivas proferidas contra mulheres ucranianas.

Em áudios enviados para amigos divulgados pela imprensa ontem, o parlamentar disse que as mulheres naquele país "são fáceis porque são pobres".

De acordo com o senador, "ele terá de comparecer para explicar as declarações misóginas, machistas e atentatórias à dignidade humana que fez contra as ucranianas".

"É inadmissível que alguém com mandato parlamentar agrida vítimas de guerra de forma tão brutal, aumentando o horror da tragédia já vivida por elas. Ou tomamos uma atitude drástica ou essa violência praticada por um parlamentar pode ser encarada como uma agressão do próprio Brasil", afirmou o parlamentar em sua conta no Twitter neste sábado.

Humberto Costa disse ainda que não permitirá que "um ato vil, covarde e desumano como o praticado por Arthur do Val seja confundido com a índole do nosso povo, que é solidário aos ucranianos e, especialmente, às mulheres vítimas dessa terrível guerra".

