Período de Carnaval acende alerta para casos de afogamento, orienta especialista

Incidências de afogamento aumentam durante o período carnavalesco no litoral e no interior do Estado, em especial, por conta da presença de açudes e rios. Saiba quais cuidados tomar

O período de Carnaval acende um alerta para os casos de afogamento no Estado, uma vez que o consumo de bebidas alcoólicas se intensifica. No interior do Ceará, em especial, a incidência aumenta por conta das ocorrências de acidentes em açudes e rios, segundo alerta feito pelo capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Juazeiro do Norte, Josiel Bezerra.



Em entrevista à rádio CBN Cariri nesta segunda-feira, 28, o capitão explicou ao repórter Farias Júnior que os cuidados devem ser tomados em qualquer época do ano, mas que devem ser mais reforçados no período carnavalesco, porque são dias em que os foliões costumam perder o senso de perigo por conta da ingestão, muitas vezes, exagerada de álcool.

"Só este ano, nós já atendemos quatro ocorrências de afogamentos fatais. Então, sempre é bom reforçar esse cuidado para a população ao fazer uso de mananciais, ao tomar banhos em açudes, rios ou mesmo piscinas, o que também pode ocasionar acidentes fatais", pontuou Josiel. Apesar dos riscos, Juazeiro do Norte não registrou nenhuma morte por afogamento durante este Carnaval até o momento.

Para os foliões que se deslocam para o litoral do Estado para usufruir das praias, o capitão dá algumas dicas. "É bom sempre procurar um local que tenha guarda-vidas, além de seguir as orientações deles e obedecer as placas de sinalização dos locais de risco para banho. O indicado é sempre entrar na água até a altura da cintura, no máximo, para o caso de cair em algum buraco, por exemplo", alerta.

Em relação a casas de praias com piscinas e crianças, Josiel recomenda atenção redobrada. "Nunca deixá-las sozinhas ou confiar em boias, já que elas não são 100% efetivas. Oriento também aos pais a procurarem por coletes salva-vidas no lugar de boias infláveis, além de sempre deixar as crianças sob a supervisão de um adulto que não faça uso de bebidas alcoólicas, que é um potencializador de risco", explica.

A maioria das ocorrências de afogamento atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Juazeiro, segundo o capitão, envolvem pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas e entraram em açudes ou rios. Ele também faz um alerta para a forma de se mergulhar nesses ambientes, incluindo piscinas, a fim de evitar acindentes de choque da cabeça ou da coluna cervical contra o solo.

"Pessoas que gostam de fazer os pulos, tradicionalmente conhecidos como pulos de ponta, devem ter muito cuidado com o local para executar esse tipo de manobra. O recomendado é nunca executar isso em um local em que não se conheça o fundo, porque o terreno sofre alterações e uma pedra pode se deslocar. A pessoa pode bater a cabeça e ficar desacordado, ou mesmo lesionar a coluna cervical, trazendo um dano permanente", completa Josiel.

