Polícia Civil investiga denúncia de crime sexual envolvendo ex-membro de administração municipal

O POVO apurou com fonte da Polícia Militar que a denúncia, enviada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), afirma que o ex membro de administração municipal estaria com duas garotas e que orientava as duas a praticar atos libidinosos enquanto filmava e fotografava as vítimas.

Correção: Inicialmente, fonte ouvida pelo O POVO informou que a denúncia recebida era de que o caso envolvia um promotor aposentado. No entanto, posteriormente, foi constatado que se tratava de um ex-membro da administração municipal. O nome do acusado, município ou estado em que ele era procurado não foram informados em nenhuma das versões repassadas ao O POVO.

A delegacia que apura o caso é a do 31º Distrito Policial. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), informou que a investigação está em andamento pela referida delegacia e repassou o número para denúncias.

Nota da PCCE na íntegra

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura uma denúncia de crime sexual, que teria ocorrido na noite dessa terça-feira (1°), em um condomínio residencial do bairro Tabuba, no município de Caucaia, Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado. O 31º Distrito Policial, que atua na região, investiga o caso.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3318-7290, do 31º Distrito Policial (DP).

As informações podem ser direcionadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.