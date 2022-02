Candidatos aprovados para residência médica no Ceará já podem realizar matrículas

Os documentos necessários para completar as inscrições podem ser acessados no site do Apoio à Residências de Saúde (Ares)

Os aprovados no Processo de Seleção Unificado para a Residência Médica do Ceará já podem efetuar a matrícula. Neste ano, a novidade é que os candidatos que optaram pelos programas ofertados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) vão poder realizar as inscrições de forma totalmente online, por meio do aplicativo iSUS.

O programa de residência da Sesa oferta mais de 560 vagas distribuídas nas modalidades acesso direto, pré-requisito e anos adicionais, que contemplam 82 programas. Para realizar as inscrições, os candidatos devem preencher os formulários e documentos necessários, encontrados no site do Apoio à Residências de Saúde (Ares).

Com a adoção do modelo online, não será mais necessário o comparecimento do participante à Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE). Dúvidas e/ou esclarecimentos devem ser enviados exclusivamente pelo e-mail: pendenciasmatriculas.resmed@gmail.com.

Segundo a Sesa, nenhuma informação sobre o processo será repassada por contato telefônico ou presencial.

iSUS

De acordo com a Sesa, a mudança no formato de inscrições foi motivada pelo atual cenário da pandemia de Covid-19. A estratégia deve otimizar o processo das seletivas e trazer mais comodidade aos inscritos.

O iSUS, aplicativo utilizado para realizar as inscrições, foi criado pelo Laboratório de Inovação no SUS Ceará (Felicilab) com a finalidade de apoiar os profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) no enfrentamento à crise sanitária. Além disso, o aplicativo também realiza a entrega de informações, serviços e oportunidades, de forma automatizada, personalizada e segura.

Serviço:

Residência Médica 2022 da Rede Sesa

Incrições: através do aplicativo iSUS, disponível no Google Play ou na Apple Store.

Para acessar os documentos necessários, clique aqui.

