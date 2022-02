Vacinação Covid: Fortaleza realiza repescagem para todas as faixas etárias no fim de semana

A Prefeitura de Fortaleza vai realizar repescagem da vacinação contra a Covid-19 para todas as faixas etárias neste final de semana, 26 e 27. Além do público em geral que perdeu a segunda (D2) ou a terceira dose (D3), crianças com idade entre 5 e 11 anos que não compareceram ao agendamento da primeira dose (D1) também poderão ser imunizadas.

A repescagem será realizada nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, das 9 às 17 horas. Nesses locais, também serão ofertadas a D1 e a D2 para adultos e adolescentes através de livre demanda e prazo limite de aplicação, no caso da D2. Os demais locais de vacinação, como Centro de Eventos, Iguatemi, Sesi Parangaba e postos de saúde, não vão realizar atendimento durante esta repescagem.

Sobre o assunto Novos casos e mortes por covid-19 diminuem nas Américas

Rio: vacina e isolamento podem ter evitado 66 mil mortes por covid-19

Anvisa aprova remédio contra covid-19 para imunocomprometidos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até essa quarta-feira, 23, foram aplicadas 5.212.696 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 2.323.485 de D1, 2.032.198 de D2 e 857.013 de D3, segundo informações do portal da Prefeitura de Fortaleza. Do total de primeiras doses, 117.918 foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. O cadastro para a vacinação está disponível no Saúde Digital, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

A realização do cadastro é necessária para que o agendamento da vacinação possa ser realizado. Nele, é obrigatório apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), que pode ser verificado no ConecteSUS, no aplicativo Mais Saúde ou pelo cartão do plano de saúde. O cadastro é efetivado somente após a confirmação no e-mail.

Documentos necessários para vacinação

Para que adultos e adolescentes sejam imunizado contra a Covid-19, é necessário apresentar, além do comprovante do agendamento anterior, os documentos originais da identidade (com foto), além do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e do comprovante de residência atualizado.

Os adolescentes que não possuem Registro Geral (RG) poderão levar a certidão de nascimento junto com um documento com foto, podendo ser o bilhete único ou a carteira estudantil. Além disso, imunossuprimidos devem levar a devida documentação que comprove a imunossupressão.

No caso de crianças, é necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança, sendo esses a certidão de nascimento, a carteira de identidade ou o passaporte. Também será necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Sintomas de Covid-19

Crianças com Covid-19 só devem receber o imunizante 30 dias após o início dos sintomas ou do resultado positivo em casos de assintomáticos. Em casos negativos para a doença, mas com quadro de síndrome gripal, o recebimento da vacina deve ocorrer após 48 horas do desaparecimento dos sintomas.

Tags