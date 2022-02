Primeira-dama do Ceará anuncia lançamento de programa que avalia políticas públicas

O Governo do Ceará entregou o Big Data Social e o sistema de monitoramento das famílias do Cartão Mais Infância. O lançamento do projeto ocorreu no Centro de Eventos do Ceará, nesta quinta-feira, 24, e contou com a presença da primeira-dama do Estado, Onélia Santana e da secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França.

O programa vai avaliar políticas públicas já existentes e traçar estratégias de trabalho. “Isso deu muito resultado, porque ninguém consegue fazer política pública sem evidências. [Fazer política] Em cima de achismo, é jogar dinheiro fora”, relatou Onélia. “Nós vamos ter tudo transparente. Tudo o que vocês quiserem saber sobre proteção social vocês vão acessá-lo”, informou a titular da SPS.

Para alimentar os dados das pesquisas em assistência social no Estado, a primeira-dama anunciou a entrega de 396 computadores e 183 tablets distribuídos para os Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) e para os agentes sociais, respectivamente.

“Os equipamentos servirão para que haja uma alimentação dos sistemas, e em seguida poderemos usar esses dados para traçar estratégias [de atuação na assistência social do Ceará]”, explica Onélia.

Na prática, a primeira-dama explica que os dados disponibilizados pelos agentes sociais têm um função importante: "Um determinado município tem um grande número de alunos de 4-5 fora da escola. Ok, mas onde estão essas crianças? Se for em um determinado distrito, é lá que devemos construir um Centro Educacional", conta.

O Big Data Social é uma uma ferramenta integrada e transparente da área de Proteção Social do Estado para a Gestão Pública. Ele utiliza a tecnologia de coleta e análise em alta velocidade de grandes volumes de dados. Essa plataforma foi desenvolvida pelo Laboratório Íris (Laboratório de Dados e Inovação do Governo do Estado do Ceará), em parceria com o Programa Cientista-Chefe da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico (Funcap).

Além disso, foram apresentados os primeiros resultados do Pacto pelo Fortalecimento das Políticas de Assistência Social, com ações de investimento na proteção social anunciadas pelo Governo do Estado, no último mês de setembro. O lançamento também reuniu secretários municipais de Assistência Social e agentes sociais do Mais Infância de todo o Estado.

