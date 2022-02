PRF lança campanha educativa para Carnaval 2022 em rodovias do País

Campanha vai acontecer a partir da meia noite do dia 25 de fevereiro até as 23h59 do dia 2 de março em rodovias do País

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar a Operação de Carvanal 2022 para promover segurança viária nos deslocamentos de usuários pelas rodovias federais em todo o Brasil, sendo parte da Operação Rodovida 2021/2022. A campanha vai acontecer a partir da meia noite do dia 25 de fevereiro até as 23h59min do dia 2 de março.

Com o aumento das rondas ostensivas nas datas, a fiscalização e o policiamento nas rodovias serão intensificados, onde as equipes estarão posicionadas em locais estratégicos. Nos trechos mais movimentados e nos considerados críticos pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito, os policiais vão fazer revezamento.

Sobre o assunto Bancos não terão expediente no carnaval; volta será no dia 2 de março, às 12h

Carnaval movimenta R$ 4 bilhões na economia do Rio de Janeiro

Retiro de Carnaval do Shalom garante programações interativas para este ano de 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos principais focos da operação será combater a mistura de álcool e direção no trânsito, uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas. Para isso, as equipes da PRF

estarão equipadas com etilômetros, equipamentos utilizados para medir a concentração de álcool no organismo através da análise do ar expelido pelos pulmões.

O balanço final da Operação Carnaval 2022 será divulgado na tarde do dia 3 de março, através do portal PRF. Serão utilizados dados de 12/02/2021 a 17/02/2021 para fins de comparação.

Lei Seca X Estatísticas

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece limite zero para o consumo de álcool pelos motoristas e impõe penalidades severas para quem infringe a norma. Em 2019, dados da PRF mostram que foram

registrados 126 acidentes nos seis dias de Carnaval por todo o Brasil. Em 2020, o registro foi de 141.

No mesmo ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu retirar das rodovias federais um total de 2.068 infratores que dirigiam embriagados ou que se recusaram a fazer o teste de etilômetro. Em 2020, esse número também subiu para 3.398.

Sobre o assunto Ibama define combate ao desmatamento na Amazônia como prioridade

Perícia avalia rede elétrica em local de acidente na Marginal Tietê

Sobe para 129 número de óbitos confirmados em Petrópolis

Levando em conta o cancelamento do Carnaval em 2021 pela pandemia da Covid-19, o ano se torna atípico para fins de comparação. Por essa razão, o número de acidentes causados por motoristas que dirigiram após o consumo de álcool no período carnavalesco do ano passado foi de 89.

Em relação aos infratores flagrados dirigindo embriagados, ou que se recusaram a fazer o teste de etilômetro, o registro foi de 880 ocorrências. Dirigir sob o efeito do álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias.

Crime x Infração

O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define como gravíssima a infração de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, podendo o motorista ser multado em R$ 2.934,70, valor que dobra caso o infrator seja flagrado novamente no período de um ano. Além disso, o direito de dirigir fica suspenso por 12 meses.

Ainda, a recusa em se submeter ao teste de etilômetro oferecido pelo policial ocasiona a mesma penalidade do artigo 165. Se o etilômetro acusar o consumo de um nível muito elevado de álcool pelo motorista (0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar) ou se forem verificados sinais de embriaguez pelo policial, o infrator responde por crime de trânsito.

Após comprovado crime de trânsito, o motorista é imediatamente conduzido à delegacia, podendo sofrer a pena de detenção (seis meses a três anos), multa e suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir.

Orientações da PRF para quem vai pegar a estrada

Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.

A viagem deve ser planejada de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo. Deve haver planejamento para abastecimento e alimentação também.

O veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros permitida pelo manual. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente.

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.

Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, devem realizar a manobra somente em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Sobre o assunto Liminar proíbe festa com Anitta e Gkay no litoral da Bahia

SP envia helicóptero e bombeiros para auxiliar buscas em Petrópolis

"Cenário quase de guerra", diz presidente após sobrevoar Petrópolis



Restrição de tráfego

Levando em conta que o fluxo de veículos nas rodovias e estradas federais aumentam durante feriados, o horário de circulação para veículos especiais é alterado. A restrição vai abranger apenas os trechos rodoviários de pista simples, com exceção dos trechos específicos estabelecidos no Anexo da presente Portaria que rege o assunto.

A restrição abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), sendo que os seguintes limites regulamentares não podem ser excedidos:



I - Largura máxima: 2,60 metros;

II - Altura máxima: 4,40 metros;

III - Comprimento total de 19,80 metros;

IV - Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.



Datas e horários da restrição



25/02/2022 (sexta-feira), das 16 às 22 horas;

26/02/2022 (sábado), das 6 às 12 horas;

01/03/2022 (terça-feira), das 16 às 22 horas;

02/03/2022 (quarta-feira), das 6 às 12 horas.

Tags