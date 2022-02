Defesa de mulher presa suspeita de atear fogo durante voo afirma que ela teve um surto

Com laudo médico em mãos, advogado de defesa da suspeita afirma que entrou com pedido de concessão de liberdade provisória na Justiça

A Polícia Federal (PF) prendeu uma mulher de 25 anos em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, após a passageira ameaçar a segurança de um voo vindo de Guarulhos, em São Paulo, ao atear fogo no cinto de segurança e em seu cabelo. O flagrante ocorreu na madrugada dessa terça-feira, 22, no momento do pouso da aeronave no município juazeirense. A defesa da suspeita afirma que ela teve um surto psiquiátrico.



Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri, o advogado de defesa Miran Basílio, disse que a mulher estaria há seis meses no estado de São Paulo com a filha de 5 anos e vivenciava uma crise em sua condição psicológica. Com a situação, os irmãos a enviaram para a sua cidade natal, Brejo Santo, município do interior cearense, para que recebesse tratamento clínico especializado.

Contudo, durante o voo de número 1562 da empresa aérea Gol, a mulher teria sido acometida por um surto psiquiátrico, que a levou a atear fogo no cinto de segurança da filha e no seu próprio cabelo, utilizando um isqueiro. A mulher teria ainda entrado em confronto com a aeromoça e com os demais passageiros.

A suspeita foi indiciada por crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, conforme artigo 261 do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos.

O advogado Miran Basílio conta atualizações sobre o caso. “Já estou com todos os laudos que atestam o seu problema de saúde e estamos entrando com as medidas cabíveis jurídicas para que concedam a sua liberdade provisória e seja realizado o tratamento psiquiátrico devido”, disse.

Neste momento, a mulher está detida em uma cadeia pública feminina na cidade do Crato. A defesa da suspeita já entrou com o pedido de liberdade provisória e aguarda decisão na Justiça.

“Estamos aguardando tanto o parecer do Ministério Público, como também a decisão do Magistrado, até porque ela foi acusada de incorrer no inciso 261, quando se coloca em risco a segurança da população da aeronave. Trata-se de um crime federal, mas acreditamos que, em virtude da problemática de saúde apresentada, iremos conseguir sua concessão de liberdade”, explicou o advogado.



