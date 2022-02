PF cumpre mandados em operação de combate ao contrabando de cigarros em Cedro

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 23, a Operação Policial "Buck Duke", com o objetivo de cumprir inquérito policial que apura contrabando de cigarros no estado do Ceará, com atuação dos principais suspeitos na cidade de Cedro. Ao todo, 15 policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão em domicílios investigados na cidade do Sertão Central cearense.

A operação visa apreender provas das ações criminosas, como mídias digitais, aparelhos celulares, documentos e outros elementos que possam elucidar a participação dos suspeitos nos crimes. De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início no ano de 2019, quando houve a apreensão de carga ilícita de cigarro na região de Pacatuba, após abordagem feita pela Polícia Militar.

Sobre o assunto China acusa EUA de 'jogar lenha na fogueira' na crise da Ucrânia

Biden se une à Europa em sanções à Rússia e diz que invasão está no início

Polícia faz ação contra furto de combustíveis em dutos da Petrobras

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações apontam elementos que comprovam a existência de vínculo entre os responsáveis pela carga de 64 mil carteiras de cigarro em Pacatuba e outro volume do produto apreendido meses antes na região de Chorozinho. Ainda segundo a PF, há indícios de que o grupo criminoso pode ter participação em outros carregamentos de cigarro ocorridos no Estado.



A operação Policial "Buck Duke" segue agora com a análise do material apreendido na ação policial desta manhã. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelo crime de contrabando - art. 334-A do Código Penal. O nome da operação remete à história da indústria do cigarro.



Tags