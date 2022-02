Concurso da Sefaz: aprovados para auditor fiscal são convocados

Os 94 candidatos aprovados em concurso para auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) foram convocados para comparecer ao órgão munidos de todos os documentos comprobatórios. A publicação da convocação, publicada nesta segunda-feira, 21, no Diário Oficial do Estado (DOE), define o prazo para apresentação até o próximo dia 3 de março, entre às 8 horas e 11h30min, no período da manhã, e no intervalo entre 14 horas e 16h30min, durante a tarde. Em caso de ausência, os aprovados serão considerados desistentes.

Para assumir o cargo, os aprovados precisam apresentar diploma de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Os candidatos devem ainda realizar exames para inspeção da saúde oficial, na Coordenadoria de Perícia Médica do Estado (Copem), no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. A lista completa de documentos necessários pode ser acessada no edital de convocação.

No total, as vagas ocupadas serão as seguintes: 50 para Auditor Fiscal; 20 para Auditor Fiscal Jurídico; 13 para Auditor Fiscal Contábil-Financeiro; 11 para Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação. O salário inicial é de R$ 16.045,30 para jornada de 40 horas semanais. Das 94 vagas, 69 são para provimento imediato e as outras formam o cadastro de reserva.

O resultado do certame foi homologado no dia 29 de janeiro, ocasião em que a secretária Fernanda Pacobahyba, titular da pasta, celebrou o resultado. “Gostaria de agradecer a todos os que participaram dessa maratona e parabenizar efusivamente os nossos 94 vencedores! Em breve queremos tê-los conosco”, disse. Realizado em agosto do ano passado, o concurso teve mais de 15 mil concorrentes, que realizaram provas objetivas e discursiva.

