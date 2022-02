Ceará deve ter delegacia da Polícia Civil para combate ao tráfico de armas até julho deste ano

O Ceará deve ter novas delegacias, entre elas, uma que irá atuar na investigação e no combate ao tráfico de armas no Estado. A informação foi repassada pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron à rádio O POVO CBN durante entrevista ao jornalista Jocélio Leal. O gestor da SSPDS deu um prazo até o mês de julho para que as unidades estivessem em funcionamento.



O secretário destacou que a espera é pela posse dos novos delegados da Polícia Civil e do andamento do concurso de inspetores e escrivães. Com esses profissionais, as delegacias terão condições de funcionar.

Sobre o assunto Até 20% das armas apreendidas com criminosos no Ceará são adquiridas de forma lícita, afirma secretário

Ele destacou, em relação aos novos inspetores e escrivães, que, boa parte, será direcionada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), à Delegacia de Narcóticos e a Delegacia de Repressão as Organizações Criminosas (Draco).

Em relação ao tráfico de armas, Sandro Caron destacou que mais de 15% das apreensões de armamentos que foram adquiridos de forma lícita, ou seja, foram comprados de maneira legal e, posteriormente, roubados ou extraviados. Então, foram parar nas mãos de criminosos.

Além da delegacia de combate ao tráfico de armas, o secretário comentou sobre a criação da delegacia que deve atender casos de discriminação religiosa, racial ou da população LGBTQIA+

Com informações da Rádio O POVO CBN

