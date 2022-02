Até 20% das armas apreendidas com criminosos no Ceará são lícitas, afirma secretário

De acordo com o secretário da Segurança do Ceará, Sandro Caron, até 20% das armas apreendidas com criminosos no Ceará são lícitas. A porcentagem é referente ao ano de 2020. Em entrevista ao jornalista Jocélio Leal, da Rádio O POVO CBN, ele afirmou que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) está rastreando as armas apreendidas para saber como a maior facilidade para aquisição de armamento impactou na segurança pública.

"Estamos aprendendo muitas munições, novas, e fazendo rastreamento, e vemos que muitas foram de maneira licita e acabam chegando nas mãos dos criminosos", afirmou Sandro Caron. Em 2021, de acordo com o secretário, o Ceará apreendeu mais de seis mil armas.

O secretário destaca ainda que, das munições apreendidas, muitas foram adquiridas de forma lícita em outros estados do Brasil. Sandro Caron afirma que, até julho, o Estado deverá ter novas delegacias, algumas voltadas exclusivamente para a questão do tráfico de armas. "Temos grupos criminosos no Ceará com presença até fora do Brasil. Estamos buscando interação com Polícia Federal. Estive em Brasília e conversei para trabalharmos essa questão do crime organizado como questão nacional", afirmou.

