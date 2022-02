Camilo anuncia investimento anual de R$ 12,4 milhões para salas de estabilização em 33 cidades

As salas são equipadas com respiradores, desfibriladores e material de intubação, direcionados principalmente para pacientes vítimas de infarto ou AVC

Na manhã desta segunda-feira, 21, o governador Camilo Santana (PT) anunciou que o Governo do Estado irá destinar R$ 12,4 milhões, anualmente, para a manutenção de salas de estabilização em hospitais de 33 municípios. Parte da verba já estará disponível a partir do mês de março.

De acordo com Camilo, o reforço nas ações de saúde visa melhorar o atendimento oferecido no interior do Estado. A expectativa é de que mais 620 mil pessoas sejam beneficiadas.

"São salas com todos os equipamentos, como respiradores, desfibriladores e material de intubação. Quando um paciente tem um problema de saúde como um infarto ou AVC, ele recebe os primeiros cuidados para ser transferido com segurança, esse é o papel das salas de estabilização", explicou o governador.

No momento, os 33 municípios já estão com as salas de estabilização prontas e o investimento do Estado servirá para manter o funcionamento de cada uma das salas presentes nesses municípios.

Por mês, serão destinados mais de um milhão de reais por parte do Governo do Estado. Para o governador, além do incentivo financeiro, a ação é uma forma de consolidar a política de regionalização da saúde no Estado.

"Essa iniciativa faz parte do processo de regionalização da saúde, que é organizar uma rede de serviços para dar acesso ao cidadão de uma forma mais próxima de onde ele reside", relatou o secretário da Saúde, Marcos Gadelha.

Segundo o secretário, o novo incentivo fortalece a rede de atenção de urgência e emergência, ou seja, serão recursos utilizados na linha de frente, para estabilizar quadros graves antes de uma transferência para um hospital de referência.

Ainda durante o anúncio dos novos investimentos, Camilo revelou o desejo de que, futuramente, esse tipo de investimento possa chegar a outros municípios cearenses.

Confira os 33 municípios contemplados:

Acarape

Araripe

Aratuba

Barreira

Barro

Catarina

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Guaiúba

Ibiapina

Icapuí

Iporanga

Jaguaretama

Meruoca

Milhã

Monsenhor Tabosa

Ocara

Palmácia

Pedra Branca

Penaforte

Pindoretama

Poranga

Potiretama

Salitre

Santana do Acaraú

Santana do Cariri

São Luís do Curu

Solonópole

Tejuçuoca

Varjota

