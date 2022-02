Funsaúde: resultado definitivo de Títulos e Perícia Médica é publicado

Avaliação de Títulos e Perícia Médica de candidatos PCDs foram divulgados na noite de hoje (14/02). Resultados das áreas Assistencial, Administrativa e Médica estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas

Os resultados definitivos do Concurso da Fundação Regional de Saúde, a Funsaúde Ceará, foram divulgados na noite desta segunda-feira (14/02) pela Fundação Getúlio Vargas, organizadora do edital. Os dados trazem a Avaliação de Títulos e Perícia Médica de candidatos PCDs. Ao todo, 164.465 pessoas se inscreveram para as provas, realizadas em novembro de 2021.

São seis mil vagas, sendo 5.581 para a área assistencial e 419 para a área administrativa, de níveis médio e superior. São destinadas 1.055 vagas para médicos, divididas entre 73 especialidades, com salários que vão de R$ 12.100 a R$ 23.833, variando de acordo com a formação e a carga horária semanal (24 horas ou 40 horas).



Funsaúde: como acessar resultado definitivo

Acesse o site https://conhecimento.fgv.br/concursos/funsaude21

Clique na área respectiva de inscrição (Assistencial, Administrativa ou Médica)

Nos arquivos, clique em "Consulta individual" ou, abaixo, no resultado definitivo

