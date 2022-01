Fundação precisa de sangue com urgência

O estoque de sangue dos tipos O+, O-, A- e B- da Fundação Pró-Sangue está em situação de emergência. O órgão, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, está pedindo doações urgentes. Segundo a fundação, a quantidade de sangue disponível no momento garante o abastecimento dos hospitais por menos de um dia, o que pode comprometer o tratamento de pacientes internados ou que dependem regularmente de transfusão.

“A situação é de fato muito preocupante. Já faz um bom tempo que as reservas operam em condições de escassez, e a Pró-Sangue está com dificuldade para reverter o cenário de criticidade. Se o número de doações não aumentar, pode haver risco de desabastecimento”, alerta a Fundação Pró-Sangue.

De acordo com as Pró-Sangue, a queda acentuada dos estoques se deve em parte ao período de férias, quando as pessoas viajam e deixam a doação de sangue em segundo plano. “Além disso, temos o surto de Influenza e o aumento dos casos de covid pela variante Ômicron, que acabam afastando os candidatos das unidades de coleta”.

Para fazer a doação é preciso agendar pelo site da Pró-Sangue. Além de fazer o agendamento, o candidato deve verificar os requisitos básicos para doação, como estar em boas condições de saúde e alimentada, ter entre 16 e 69 anos de idade (para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Para tirar as dúvidas também é possível consultar o Alô Pró-Sangue, pelo 11 4573-7800.

