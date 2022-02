Entenda o que é a gripe canina e saiba como tratar

A gripe canina, também conhecida como Influenza, é uma doença que pode afetar animais domésticos de todas as idades. Em cães e gatos, duas cepas podem causar o vírus: H3N8 e H3N2. Dentre os sintomas mais comuns, estão febre e espirro, além de afetar o aparelho respiratório do animal. Há, contudo, formas de tratar o vírus e até mesmo de evitar a infecção com cuidados no dia a dia.

A doença é transmitida por meio de um pet já infectado em contato com outro. De acordo com o médico veterinário Breno Pinheiro, também é possível que um animal adoeça se tiver contato com objetos que também carregam o vírus. Ele recomenda que os tutores evitem levar animais onde se tenha grande quantidade de bichinhos de estimação.

A professora de Microbiologia Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Fátima Teixeira, explica que os sintomas podem se manifestar nos animais que pegam a gripe canina/Influenza de forma branda. Os animais doentes também podem apresentar depressão, tosse e corrimento ocular, sintoma associado a conjuntivite.

Diante desse cenário, os cuidados com os pets precisam ser redobrados. A virologista afirma que “os tutores devem fornecer uma alimentação adequada e equilibrada para o pet, juntamente com a utilização de vitaminas e a vacinação durante o período indicado".

Desta forma, ainda de acordo com a especialista, os tutores podem "garantir ótimas condições sanitárias para o animal, acompanhado de uma boa resistência e capacidade de formar anticorpos protetores para evitar qualquer tipo de doença".

Embora a virose que está afetando os humanos seja diferente da que se apresenta em cães e gatos, Fátima Teixeira explica também que pode ocorrer de uma pessoa infectada com a Influenza, por contato muito próximo, transmitir o vírus para seus pets. "Não existem trabalhos confirmando a ocorrência inversa", pontua a médica veterinária.

A universitária Lílian Lavor, 28 anos, mãe de pet, afirma que sempre foi muito atenta aos cuidados com sua cachorrinha Amora em épocas chuvosas. "Eu utilizo roupas, evito sair para o passeio diário dela em horários que tenham muito vento e chuva, boto soro no nariz dela e sempre a vacino anualmente", conta.

Assim como para os humanos, a vacina para os pets é o método mais eficaz contra esse tipo de doença, evitando que os bichinhos sofram algum trauma respiratório.

Mestre em Ciências Veterinárias, Breno Pinheiro conta que na medicina veterinária de pequenos animais não existe até o momento uma vacina específica para Influenza. "Mas nós profissionais indicamos vacinas que sejam direcionadas à gripe, tanto vacinas injetáveis como a intranasal, ambas são recomendadas com reforço anual", diz.

A virologista Fátima Teixeira reforça que os animais precisam de medicamento, assim como os homens. "Veterinários costumam prescrever antitussígenos, antitérmicos, vitaminas e, se houver comprometimento bacteriano, podem recomendar antibióticos", continua. "Também existe antiviral para influenza ou tamiflur."

