Conselho de Leitores 2022 do O POVO é empossado

Os 16 conselheiros conversaram com jornalistas do Grupo. Os membros do Conselho sugerem pautas, analisam e criticam a cobertura editorial do O POVO

O Conselho de Leitores 2022 do O POVO tomou posse na noite dessa terça, 8, em cerimônia virtual. Na reunião, os conselheiros se apresentaram e conversaram com jornalistas do Grupo. O Conselho Consultivo de Leitores se reúne mensalmente para avaliar a cobertura editorial dos produtos do jornal, em suas diversas plataformas. A jornalista Daniela Nogueira, que conduziu o encontro, é a coordenadora do Conselho.

Os conselheiros podem sugerir pautas, analisar e criticar matérias e demais notícias veiculadas no O POVO. Os nomes são escolhidos pela Redação para um mandato de um ano. A diversidade dos perfis sociais é uma de suas principais características a fim de que represente a pluralidade de público do O POVO. O Conselho existe desde 1998.

O Conselho de Leitores 2022 do O POVO é composto por:



Ana Cláudia Uchôa Araújo - Pedagoga, técnico-administrativa em Educação e pós-doutora em Educação.

Ana Márcia Diógenes Paiva Lima - Jornalista e professora.

Camilla Figueiredo Fernandes - Advogada e professora.

Gregório Magno Viana Oliveira - Licenciado em Letras, especialista em Tradução (Uece), Mestre em Estudos da Tradução (UFC), tradutor e intérprete público com habilitação em língua inglesa e presidente da Associação Cearense de Tradutores Públicos.

Gomes Avilla - Designer e comunicador.

Hélia Medeiros Xavier - Pedagoga, especialista em psicopedagogia, psicomotricidade e tanatologia. Está se especializando em educação inclusiva. Servidora pública da Prefeitura de Fortaleza e formadora dos professores da SER 2.

Hermano José Batista de Carvalho - Professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

José de Paula Barros Neto - Professor titular da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Labelle Silva Rainbow - Ativista LGBT e coordenadora executiva da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual da SDHDS/Prefeitura de Fortaleza.

Luiz Alves de Lima Neto - Gerente de Inovação e Novos Negócios no Instituto Atlântico; Mestre em Engenharia de Teleinformática pela UFC e MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC.

Márcia de Castro Dias - Graduada em Filosofia (Uece), bacharela em Direito (Unifor), pós-graduada em administração legislativa (Universidade do Parlamento), advogada previdenciária e radialista.

Maria Edite Lopes Feijão - Professora da rede municipal.

Nagibe de Melo Jorge Neto - Juiz federal, professor da Unichristus e escritor.

Paula Vieira - Doutora em Sociologia, professora da Unichristus e pesquisadora do Lepem-UFC.

Ricardo Lotif Araújo - Fisioterapeuta, presidente do Conselho de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional do Ceará - Crefito 6, gestor do posto de saúde Maria Grasiela Barroso e conselheiro Nacional de Saúde (CNS).

Taiene Righetto - Presidente da Abrasel Ceará (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e empresário do setor de alimentação fora do lar.

Para a jornalista Daniela Nogueira, o grupo ajuda a reavaliar conduções das matérias produzidas e a refletir sobre novos olhares. É também uma ferramenta de avaliação fundamental para que O POVO se reinvente em suas múltiplas plataformas.

