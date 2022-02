Websérie promove "Segurança e Bem-Estar Digital"

No mês da Internet Segura, o portal Dialogando, iniciativa ESG da Vivo que promove a discussão sobre o uso consciente da tecnologia, lança a websérie “TemConversaPraTudo” com temas relacionados à “Segurança e Bem-Estar Digital”. Hoje, 08, entra no ar o webcast “Segurança Digital e a Terceira Idade”, com Pedro Silveira, Head de Marketing e Vendas da CG Segurança, especialista em gerenciamento de riscos e ambientes digitais mais seguros.

Dia 14 é a vez do público gamer, com o tema “Games e Segurança, como se tornar um jogador protegido e responsável”, com Tiago Xisto, CEO do Vivo Keyd. E no dia 21 a temática será “Fakenews: qual o seu papel no combate à desinformação”, com Mariana Mandelli, coordenadora do Instituto Palavra Aberta, programa de apoio do Google para capacitar professores e organizações de ensino no processo de educação midiática dos jovens. Ao longo de todo o mês o Dialogando também traz podcasts e artigos com outros especialistas sobre o tema.

A iniciativa do Dialogando soma-se à campanha inédita lançada pela Vivo e o WhatsApp com objetivo de reforçar a importância da segurança digital no aplicativo de mensagens. Através dos Gurus, os especialistas em tecnologia da Vivo, toda a semana serão lançados vídeos nas redes sociais da Vivo com dicas para deixar o WhatsApp mais seguro, evitar clonagem, detectar golpes, além de ensinar a ativar as configurações de segurança do aplicativo, como a confirmação em duas etapas, que funciona como uma camada extra de segurança para as contas. O código de verificação do aplicativo (enviado por SMS) será um dos pontos de destaque na campanha para que cada vez menos as pessoas compartilhem ele com estranhos, e toda a comunicação vai orientar os usuários a sempre entrarem em contato por chamada de voz ou vídeo com contatos que estejam pedindo dinheiro no aplicativo.

Sobre o Dialogando

Iniciativa inédita da Vivo para promover a discussão sobre o uso consciente da tecnologia, o portal Dialogando (dialogando.com.br) é uma importante frente de atuação Ambiental, Social e de Governança (ESG). Aborda de forma educativa os temas relacionados ao uso consciente da tecnologia internet e seus impactos nas vidas das pessoas. Presente em 12 países com versões em português e espanhol, o Dialogando contempla a tecnologia nos pilares de Sustentabilidade, Educação, Inovação, Segurança e Comportamento. O portal multimídia também traz podcasts e vídeos com convidados especiais, influenciadores, jornalistas e especialistas em tecnologia. Seus conteúdos. Suas publicações já contam com 5 milhões de visualizações. O conteúdo tem ainda a chancela de organizações não governamentais, como a Safernet.