Secretaria do Meio Ambiente realiza reunião sobre manchas nas praias do Ceará

Suspeita é de que o óleo seja remanescente das manchas que apareceram no litoral do Estado em 2019 ou do mesmo óleo que surgui na Paraíba (JP) no dia 31 de dezembro do ano passado

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) realizou uma reunião virtual na tarde desta segunda-feira, 31, para discutir a situação das manchas de óleo que começaram a surgir na semana passada nas praias do Ceará. A suspeita é de que a substância seja remanescente das manchas que apareceram no litoral Estado em 2019 ou que seja proveniente do mesmo óleo que surgiu na Paraíba, em João Pessoa, no dia 31 de dezembro do ano passado, segundo informações da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) da Marinha do Brasil.

"Dessas amostras de óleo que surgiram nas praias, a gente coletou e enviou para o Instituto de Estudos do Mar, que vai fazer a análise realizando um cruzamento de dados para verificar se esse óleo é o mesmo que apareceu no dia 31 de dezembro na Paraíba ou se é o mesmo óleo remanescente de 2019. Pode ser que tivesse alguma coisa no fundo do mar que tenha se desprendido", explicou o comandante da Capitania dos Portos do Ceará, capitão Anderson Pessoa Valença.

Ainda de acordo com o capitão, Aracati, Cascavel e Praia do Futuro não apresentam mais manchas de óleo, conforme constataram vistorias realizadas nesse domingo, 30, e nesta segunda-feira, 31.

A única praia que ainda tem apresentado uma quantidade significativa da substância, porém, é a Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz. "Ali, em nenhum momento a gente detectou operação de limpeza por parte da prefeitura. Então, a gente deduz que esse óleo ainda está remanescente da semana passada por falta de limpeza", esclareceu o comandante.

Rafael Moraes, representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), também informou durante a reunião que o órgão realizou vistoria nas praias nessa quinta-feira, 27, sexta, 28, e sábado, 29. Segundo ele, os locais onde foram detectados mais vestígios do óleo foram na Praia de Quixaba, em Aracati, na Praia de Parajuru, em Beberibe, além da Prainha e da Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz.

Rafael também pontuou que ações das prefeituras para retirada do óleo foram feitas de forma ágil em algumas praias. "Observamos ações de limpeza feitas pela Prefeitura do Aracati, na Praia de Quixaba, pela Prefeitura de Aquiraz, no Porto das Dunas, e pela Prefeitura de Fortaleza, na Praia do Futuro. De maneira geral, o ponto positivo que eu destaco é a rápida mobilização feita nas praias, além da logística para destinação dos resíduos”, explicou.

Para oferecer suporte durante as operações de limpezas, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), representada na reunião por Liliane Farias, do setor de análise e monitoramento, está dispondo de 18 potes de 200 litros para oferecer para as prefeituras que precisarem, com o objetivo de fazer o armazenamento adequado da substância. "A gente deixa os tambores para que os óleos sejam armazenados diretamente neles. Quando a coleta estiver finalizada, vendo que não há mais manchas surgindo, a gente recolhe", informou.

O mesmo processo foi realizado durante a limpeza das manchas de óleo que surgiram em 2019 no Estado, que atingiram pelo menos 233 praias do litoral cearense. "Vamos dar o mesmo destino final que em 2019, que é lá para a Cimenteira Apodi. Nós temos também luvas e botas, das ações de 2019, que podem ser disponibilizadas para as prefeituras", pontuou Liliane. Os materiais podem ser solicitados por meio do endereço de e-mail liliane.farias@semace.ce.gov.br, especificando no assunto que se trata da limpeza do óleo das praias.

