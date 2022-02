Bombeiros salvam 23 banhistas de afogamentos em praias cearenses

Pelo menos 23 banhistas foram salvos de afogamentos por equipes de guarda-vidas, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE), entre sexta-feira, 28, e domingo, 30, na faixa litorânea cearense. A maioria dos resgates ocorreu nas Praias do Futuro e Caça e Pesca, em Fortaleza. Também houve ações de socorro em Caucaia, Jijoca de Jericoacoara e Aracati.

Os salvamentos ocorreram durante as atividades da Operação Praia Segura, realizada diariamente no litoral de Fortaleza e Região Metropolitana. De acordo com a Companhia de Salvamento Marítimo do Batalhão de Busca e Salvamento (1ªCia/BBS), que atua na Capital, somente na Praia do Futuro, 21 pessoas foram resgatados.

Entre as vítimas, havia 15 turistas provenientes São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Minas Gerais, Piauí e Santa Catarina, e um de nacionalidade portuguesa. Os outros cinco resgatados são cearenses e moram em Fortaleza e Maracanaú.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Acidente em ponte do Cocó, na Sabiaguaba, deixa 1 morto e 6 feridos em Fortaleza

Banhistas lotam Praia do Futuro mesmo com mar impróprio para banho

Com pouca esperança, bombeiros buscam sobreviventes de deslizamento na Grande SP

Além dos salvamentos, os guarda-vidas também realizaram, durante o fim de semana, um total de 825 ações de prevenção em áreas frequentadas por banhistas nas praias monitoradas. Nas Praias da capital, 691 procedimentos. Já em Jericoacoara, Caucaia e Aracati, foram realizadas 134 prevenções. Duas banhistas também foram resgatadas.

Considerando todas as ações da Operação Praia Segura, o Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) designou 55 guarda-vidas em 23 postos estratégicos, além de quatro motos aquáticas, cinco viaturas 4×4 e nove quadriciclos. Houve, ainda, o apoio de duas ambulâncias do tipo resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU), da 1ª e 2ª Companhias de Salvamento Marítimo (1ª/2ª CSMar).

Serviço

Em caso de ocorrências de afogamento, o CBM-CE deve ser acionado imediatamente, mesmo que o banhista saiba nadar. O socorro pode ser solicitado diretamente aos guarda-vidas ou através de chamada telefônica pelo número 193.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags