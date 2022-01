Rede Estadual: segundo dia de matrícula para novatos apresenta movimentação tranquila

Quem procurou as escolas da rede estadual de educação, nesta terça-feira, 18, em busca de matrícula escolar encontrou um cenário bem diferente do que foi visto durante a última segunda-feira, 17, quando o fluxo de interessados nas vagas foi bastante intenso nas instituições de ensino.

No segundo dia de matrícula na rede estadual, a movimentação nas escolas foi bem menor. Durante o primeiro dia, O POVO mostrou que a grande procura por vagas na escola da rede estadual EEM José de Alencar, no bairro Messejana, gerou uma longa fila e aglomeração.

Durante o segundo dia, a reportagem foi até a escola EEFM Santa Luzia, no Meireles, que também recebeu uma grande procura por vagas no último dia 17. No local, a movimentação era bastante tranquila.

"A expectativa é de receber entre 120 e 150 alunos novatos, tá sendo bem tranquilo. Geralmente, a procura maior é no primeiro dia. Ontem estava bem cheio, mas hoje já fica bem mais calmo", explica a diretora da escola, Paula Andréa.

Durante o primeiro dia, 78 famílias foram até o colégio para realizar a matrícula, o número já representa quase 60% do fluxo esperado pela escola para toda a semana, já que as matrículas se encerram na próxima sexta-feira, 21.

De acordo com a diretora, a escola EEFM Santa Luziapossui um diferencial por ofertar turmas de nono ano do ensino fundamental, o que faz os estudantes procurarem a escola antes mesmo de chegarem ao ensino médio.

Com capacidade para cerca de 420 alunos, a escola oferece seis turmas pela manhã e seis durante a tarde. Na manhã desta terça-feira, 18, o número de vagas já era bem reduzido para turmas no turno da manhã. Paula explica que alunos vindos da rede municipal têm prioridade no processo.

"Os alunos que terminam o nono ano na rede municipal têm prioridade para passarem para o primeiro ano na rede estadual. É o período chamado de remanejamento externo, que aconteceu em um período anterior, agora é o período de matrícula de novatos", explica.

De acordo com a diretora, ainda é possível fazer encaixes de alunos que venham da rede municipal de educação. A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) destaca que esta semana, de 17 a 21 de janeiro, o foco das matrículas é destinado a alunos que venham da rede privada ou que estudavam em outros estados, assim como aqueles que haviam abandonado os estudos e buscam retornar ao ambiente educacional.

Das 78 matrículas registradas na escola EEFM Santa Luzia, na última segunda-feira, 17, cerca de 20% eram de estudantes vindos da rede privada, o restante são encaixes de alunos da rede pública que perderam o primeiro período de matrícula, além de alguns casos de estudantes vindos de outros estados.

Devido à baixa procura por matrículas nesta terça-feira, 18, O POVO não encontrou nenhuma família realizando a transição escolar de algum dos estudantes.

A diretora explica que, até o final desta semana, a escola seguirá trabalhando com o objetivo de alcançar o maior número de jovens interessados no ensino estadual para o ano de 2022.

"A gente divulga pelas redes sociais e pelo grupo de WhatsApp de pais que nós temos. Por ser uma escola mais central, a gente recebe alunos de vários pontos da cidade", finaliza.

De acordo com a direção, para ingressar na escola é necessário apresentar o comprovante de vacinação no ato da matrícula, uma forma de garantir a segurança de todos os frequentadores do equipamento.

O POVO procurou a Seduc em busca de dados sobre quais instituições eram as mais procuradas durante o período de matrícula escolar. De acordo com a pasta, não é possível informar quais são as escolas mais procuradas, devido à grande variação no fluxo de pessoas.

A reportagem também questionou a pasta sobre a estimativa de quantos novatos devem ingressar na rede estadual de educação em 2022, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

