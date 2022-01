Rede Estadual: 1º dia de matrícula para novatos tem aglomeração em escola na Messejana

A manhã desta segunda-feira, 17, começou com transtornos para quem tentava conseguir uma vaga na escola da rede estadual EEM José de Alencar, no bairro Messejana, em Fortaleza. O primeiro dia, destinado à matrícula de novatos, teve uma longa fila no local.

A chuva que caía nas primeiras horas da manhã foi mais um empecilho para os pais e responsáveis que buscavam realizar a matrícula dos estudantes na escola.

"Estou aqui desde às 6 horas, é um absurdo, mas fazer o quê? Não me sinto segura, a gente fica correndo risco de ser contaminado. Era para ser online, né? É triste", desabafou Maria Soledade, 42, que buscava uma vaga para o filho.

A mesma situação foi vivida pela artesã Jussandra Alves, 44. Ela conta que, mesmo após um longo tempo de espera na fila, não teria a certeza de que conseguiria a vaga para o seu filho.

"Estamos aqui desde que o dia amanheceu, na fila, pegando chuva, tem muita gente esperando. O diretor da escola chegou dizendo que vai haver uma seleção de alunos. Então, eles vão escolher quem fica e quem não fica", explica.

Jussandra lamenta o tempo que se leva para que a escola consiga dar um retorno se há ou não vaga para os novos estudantes interessados.

"Vamos ter que esperar uma semana, aí, nesse tempo, a gente não vai em outro colégio, porque estamos esperando aqui. Se não for sorteado, como é que fica?", questiona.

De acordo com a titular da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), Eliana Estrela, em entrevista à rádio O POVO CBN, o processo de seleção dos alunos não é baseado em um "sorteio", mas sim em uma série de critérios específicos.

"Geralmente, se olha a proximidade da residência do aluno. Olha onde ele estudava anteriormente, de que escola do município ele está vindo. São esses critérios avaliados primeiramente", explica a secretária.

Sobre o ocorrido na escola EEM José de Alencar, a secretária se comprometeu a verificar o ocorrido na instituição. De acordo com Eliana, todas as escolas receberam orientações da Seduc para que evitassem aglomerações e abrigassem, do sol e da chuva, as famílias que buscassem o serviço de matrícula em cada uma das escolas da rede estadual.

A matrícula para novatos estará disponível até a próxima sexta-feira, 21. A secretária garante que haverá vagas na rede estadual para todos os interessados, mas não necessariamente na unidade desejada pela família, pois a matrícula depende da disponibilidade de vagas de cada instituição.

Sobre a retomada das aulas em 2022, a secretária explica que o planejamento está mantido. A recomendação da Seduc é de que todos os alunos retornem às escolas de maneira presencial no dia 31 de janeiro. A exceção são aqueles alunos que apresentem quadro gripal. O Estado ainda disponibilizará o ensino híbrido para os casos de alunos afastados por motivos de segurança sanitária.

Mudanças no planejamento só irão ocorrer em caso de alguma nova intervenção do comitê responsável por analisar os números da Covid-19 no Estado.

"Estamos seguindo todos os protocolos que a Secretaria da Saúde (Sesa) orienta, inclusive todos os servidores de escola, a partir de agora, devem usar a máscara N-95", relata a secretária. De acordo com Eliana, cada servidor é responsável por adquirir a sua máscara N-95, já que o Estado não possui estoque para todos. Em casos pontuais, a pasta poderá disponibilizar o equipamento.

Questionada se a Seduc contabiliza o número de profissionais contaminados, atualmente, pela Covid-19, a titular da pasta explica que esse tipo de levantamento deve ser feito a partir da próxima semana, quando os profissionais de educação passam a retomar às suas atividades presenciais, após o período de férias.

Por fim, Eliana garante que as escolas estão sendo preparadas para receberem os mais de 400 mil alunos da rede, seguindo todos os protocolos sanitários disponibilizados pela Sesa, numa tentativa de tornar o ambiente escolar mais seguro para alunos e servidores.

Com informações da repórter Mônica Damasceno/Rádio O POVO CBN

