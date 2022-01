Aeronaves da Ciopaer realizaram 195 transportes de pacientes e vacinas no Ceará em 2021

Aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) realizaram 195 transportes de pacientes e vacinas no Ceará em 2021. O balanço foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública Defesa Social (SSPDS), na quinta-feira, 13.

Das 195 missões, 159 foram para a remoção de pacientes e 36 voos para o transporte de vacinas contra Covid-19 aos municípios cearenses. "De janeiro até dezembro foram 368 horas voadas pelos helicópteros da Coordenadoria da SSPDS empregados nos transportes. Ao todo, foram 159 missões para o transporte de pacientes e 36 missões que ocorreram à medida que as doses desembarcavam no Estado", divulgou o órgão.

Segundo a SSPDS, quando há novos lotes, as vacinas chegam no Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins e são levadas em uma aeronave da Ciopaer para as cidades do interior do Ceará.

