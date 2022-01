Obra de abastecimento de água em Caucaia é inaugurada e deverá aumentar segurança hídrica

Nesta sexta-feira, 31, o Governo Estadual em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) entregou uma relevante obra de abastecimento e distribuição de água que deverá beneficiar a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Localizado na Serra da Taquara, em Caucaia, o Taquarão, como foi chamada a obra, funcionará como um sistema de adução e reserva de água, aumentando em 50% a capacidade de retenção do líquido de todo o macrossistema metropolitano.



Expectativa é de ampliar a segurança hídrica da região e a oferta de água à população, beneficiando 1,7 milhão de habitantes.

Na ocasião da inauguração, a vice-governadora Izolda Cela ressaltou a importância da obra para o Estado e elogiou o governador Camilo Santana (PT). “Para nós cearenses e do Nordeste, esse é um tempo bonito. Água é vida e é nossa sobrevivência neste planeta. Eu considero muita alegria para nós. E o trabalho efetivo e incansável do governador faz com que, no último dia de 2021, nós estejamos aqui entregando uma obra dessa importância para a população”, disse.

O sistema Taquarão tem capacidade para armazenar 40.000 m³ de água. Além disso, possui mais de 10 quilômetros de adutoras e uma estação elevatória com duas bombas de 3.000 cv de potência, o que garante mais segurança e eficiência na operação de distribuição de água.

As adutoras interligam a Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste) ao Taquarão. Conforme o planejamento da Cagece, a instalação de uma terceira adutora ao Taquarão contemplará Maracanaú e Maranguape, ampliando a integração do sistema que já beneficia Fortaleza e Caucaia.

A Cagece realizou, ainda, intervenção na via municipal nas imediações do Taquarão. A estrada de acesso ao sistema foi reconstruída, sendo recomposta a malha asfáltica e rede de drenagem do local.

O Taquarão representa ainda a redução de perdas do sistema hídrico devido ao melhor equilíbrio das pressões nas redes de distribuição da zona oeste da RMF. Isso torna o sistema mais confiável em caso de necessidade de manutenção Gavião-Ancuri, além de reduzir custos com energia elétrica.

Caucaia

Vitor Valim, prefeito de Caucaia, ressaltou a parceria com o Governo do Estado para fomentar o desenvolvimento da cidade. “A parceria vem acontecendo não só na questão hídrica, mas também na questão estrutural da minha cidade. Para o nosso litoral, a parceria foi de mais de R$ 200 milhões para a construção de 11 espigões, e também parceria na geração de emprego com o nosso polo industrial de mais de 120 hectares [terreno cedido pelo Governo do Ceará]. Todas essas questões estruturais e, como agora, a água. Sem água a questão econômica não acontece”.

De acordo com Neuri Freitas, diretor da Cagece, a empresa planeja implantar a terceira adutora do Taquarão e, assim, ampliar a integração da estrutura que já contempla Fortaleza e Caucaia para abastecer outros municípios. “Nós temos uma licitação em andamento para a construção de uma adutora que vai levar essa água até Maracanaú e Maranguape”.

Já o diretor do Dnocs, Fernando Marcondes de Araújo, falou sobre a satisfação de entregar uma obra que permite a expansão da oferta de água no Estado. “Quero dizer a vocês que é um orgulho estar aqui beneficiando milhares de irmãos cearenses”, concluiu.

