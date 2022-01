Projeto "Rural da Vacina" imuniza contra Covid-19 pessoas sem cadastro no Saúde Digital em Missão Velha

Um projeto intitulado “Rural da Vacina” iniciou, na última sexta-feira, 7, na cidade de Missão Velha, a aproximadamente 307 km de Fortaleza, uma campanha de vacinação contra Covid-19 nas comunidades rurais do município. Kay France de Araújo, titular da Secretaria Municipal da Saúde, falou para à rádio CBN Cariri sobre o projeto e o impacto dele na imunização da população.

O “Rural da Vacina”, através de um carro, leva o imunizante para as localidades rurais de Missão Velha e aplica a vacina sem necessidade de o cidadão estar cadastrado nas plataformas de saúde disponibilizadas pelo governo. “Considerando a necessidade de avançar na vacinação do município, a campanha fez uma busca ativa daquelas pessoas que não tomaram nenhuma dose. É uma ação diferente, para vacinar toda a população rural, sem cadastramento no Saúde Digital”, explicou Kay France.

Desde sexta-feira cerca de 100 pessoas contempladas com a primeira dose da CoronaVac, todas moradoras das comunidades de Missão Nova, Forquilha e Tabuleiro. “O nosso objetivo é deixar toda a população vacinada. Por isso nós decidimos fazer essa ação, justamente para levar esse carro para as comunidades mais distantes”, disse Kay.

O município de Missão Velha conta com mais de 29 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, sendo 780 com dose única e 24 mil com a segunda dose. Com a dose de reforço, foram mais de dois mil vacinados.

A prefeitura de Missão Velha oferece também testes de Covid-19, os quais estão sendo realizados no Hospital Geral Doutor Gilberto Pinheiro. Kay France Araújo incentiva a população a se engajar na luta contra a pandemia e a procurar a“Rural da Vacina” se o transporte estiver passando na sua comunidade.

“A população que está vacinada, às vezes, deixa o cuidado de lado, e isso faz com que cada dia aumentem os casos da Covid-19 e dessas síndromes gripais. Temos que continuar usando máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomerações, e o mais importante é se vacinar”, conclui.



