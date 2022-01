Ciro repete discurso e pede consciência de líderes para soluções ao País

A menos de nove meses das eleições presidenciais deste ano, os discursos dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto vão ganhando forma. Ciro Gomes (PDT), por exemplo, pediu nesta terça-feira,11, consciência por parte de líderes progressistas para discutir soluções e implementar um projeto nacional para o País. É o mesmo discurso tema do seu livro recente e defendido pelo pedetista nas campanhas anteriores.

"Peço um mínimo de consciência aos líderes 'progressistas' deste País. O Brasil exige de nós que lutemos contra a despolitização. Vamos fazer um amplo e generoso debate sobre os problemas e as soluções para o Brasil", pediu em publicação no Twitter. De acordo com Ciro, há uma tarefa muito maior do que derrotar Jair Bolsonaro (PL), "porque ele é resultado de um velho problema: o colapso de um país que não tem projeto nacional", afirmou.

Nos próximos meses os discursos devem se tornar mais consistentes, com os primeiros esboços dos projetos dos presidenciáveis apresentados. Na última pesquisa Datafolha, divulgada em meados de dezembro, Ciro aparece apenas com 7% das intenções de voto, o que o coloca em quarto lugar, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Bolsonaro e do ex-ministro Sérgio Moro (Podemos).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags