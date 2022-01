Ceará suspende cirurgias eletivas em hospitais estaduais devido avanço de Covid e Influenza

As cirurgias de emergência e urgência estão mantidas, informou a Secretaria da Saúde do Ceará

Cirurgias eletivas são suspensas em todos os hospitais da Rede Estadual do Ceará. Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a decisão foi tomada em decorrência do aumento de casos Covid-19 e de síndrome gripal. As cirurgias de emergência e urgência estão mantidas.

Sobre o assunto Camilo proíbe Carnaval, Pré-Carnaval e reduz capacidade de festas no Ceará

Governo anuncia vacinação anticovid para crianças entre 5 e 11 anos

Covid-19: Brasil tem primeira morte pela variante Ômicron confirmada

A pasta explica que a iniciativa está prevista dentro do plano de contingência de enfrentamento à pandemia e ocorre para "adequação da rede hospitalar para tratamento desses pacientes". A secretaria não informou até quando os procedimentos cirúrgicos eletivos estão suspensos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estado já cancelou a realização de cirurgias do tipo em outros dois momento da pandemia, em 2020 e em 2021. No atual momento, além do coronavírus, o vírus Influenza A tem causado aumento de novos casos e, consequentemente, da demanda de atendimento e internação por síndrome respiratória.

Tags