Funceme registra chuva em 65 cidades do Ceará; veja previsão do tempo

Choveu em pelo menos 65 municípios cearenses nessa sexta-feira, 7, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O maior índice, 53,2 milímetros, foi registrado no posto Fazenda Lacraia, na cidade de Morada Nova, na região Jaguaribana. Em Fortaleza, a Funceme registrou movimentação de 4,5 mm, apenas no posto Castelão, parte litorânea da capital.

Já para hoje, sábado, 8, o cenário meteorológico do Ceará é de céu parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva isolada e passageira na maior parte do Estado, exceto na região Jaguaribana. A previsão é de registros de chuva ocorrendo principalmente durante a manhã, conforme dados consolidados pela Funceme.

No domingo, 9, todas as macrorregiões do território cearense devem apresentar céu variando de nublado a parcialmente nublado. Há, ainda, baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité. “Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade”, informou a Funceme.



