Demitri Túlio segue liderando ranking de jornalistas mais premiados do Nordeste

Nova edição divulgada incluiu oito iniciativas de prêmios diferentes, como a do Ministério Público do Ceará (MPCE)

O jornalista do O POVO Demitri Túlio continua liderando o ranking de jornalistas mais premiados do Nordeste, com 660 pontos, conforme levantamento realizado pelo Portal dos Jornalistas. Nacionalmente, Demitri ocupa a 18ª posição, na frente de nomes consagrados da imprensa do País, como a colunista Mônica Bérgamo e o apresentador Juca Kfouri.

O segundo e terceiro lugares ficam com a pernambucana Juliana de Melo e o paraibano Wendell Rodrigues da Silva, respectivamente. Na sequência, Cláudio Ribeiro, também jornalista do O POVO divide a quarta posição com Melquíades Júnior, cearense natural de Limoeiro do Norte. Completam o Top 10: Ciara Nubia De Carvalho Alves (6º), Teresa Cristina Maia Dantas (7ª), Sílvia Bessa (8ª), Thiago Correia (9º) e Ed Wanderley (10º).



A classificação leva em conta os resultados de quase 200 prêmios de jornalismo, do Brasil e do mundo, atribuindo pontuações aos profissionais contemplados. De acordo com a relevância histórica, amplitude de temas e abrangência geográfica, os pontos variam entre 10 e 100, sendo considerada a pontuação integral para premiações individuais e a metade para trabalhos em equipe.

No total, oito iniciativas novas foram incluídas na edição divulgada em 2022, chegando à marca de 178 prêmios de jornalismo analisados. A premiação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que chegou à terceira edição neste ano, foi uma das últimas inclusões. Desta vez, ainda retornaram 40 iniciativas que interromperam suas atividades no ano passado em decorrência da pandemia.

Outros jornalistas do O POVO também figuram entre os 100 melhores colocados do ranking. São eles: Fátima Sudário (13ª), Gil Dicelli (25º), Fabio Procópio de Lima (27º) e Irna Cavalcante (83ª).

Veja lista dos 20 primeiros do Nordeste

1 º Demitri Túlio Silva Araújo

2 º Juliana De Melo Correia E Sa

3 º Wendell Rodrigues Da Silva

4 º Antonio Melquiades Júnior

4 º Claudio Ribeiro

6 º Ciara Nubia De Carvalho Alves

7 º Teresa Cristina Maia Dantas

8 º Sílvia Bessa (Pe)

9 º Thiago Correia

10 º Ed Wanderley

11 º Vandeck Santiago

12 º Maria Inês Calado Cesar De Andrade

13 º Hebert Araújo

14 º Rafael Luis Azevedo

15 º Fátima Sudário

16 º Alice Cristiny Ferreira De Souza

17 º Maristela Crispim

18 º Gustavo Belarmino

19 º Fabiana Moraes Da Silva

20 º Roberta Soares

Confira a íntegra do ranking neste link.





