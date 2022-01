Camilo anuncia acréscimo de 57 vagas em concurso público da Perícia Forense

Segundo o titular da SSPDS, somente em 2022 serão cerca de 4 mil novos integrantes para as Forças de Segurança Pública do Estado

O governador Camilo Santana anunciou o acréscimo de 57 vagas imediatas no concurso público da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A novidade, anunciada neste 7 de janeiro, marca os 14 anos da Pefoce. Anunciado em 2020, o concurso público para ingresso na Pefoce abriu, inicialmente, com 170 vagas. Agora, o número de novos servidores da Pefoce será de 227, um aumento de 60%.

Sobre o assunto Ceará fecha 2021 com 3.299 assassinatos, redução de 18% em relação a 2020

Força-tarefa visita bairros de Fortaleza para eliminar criadouros do Aedes aegypti

Mais de seis mil animais foram resgatados no Ceará em 2021; maior índice em dois anos

Ceará suspende cirurgias eletivas em hospitais estaduais devido avanço de Covid e Influenza

“Autorizei agora o aumento do número de profissionais da Perícia Forense que serão chamados desse último concurso. Serão chamados 227 para os cargos de perito e auxiliares, em vez dos 170 previstos anteriormente. Com isso, desde o nosso primeiro governo, são 350 profissionais para fortalecer, sobretudo essa área de investigação e inteligência, mais que dobrando o total de profissionais da Pefoce”, declarou o governador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os servidores selecionados serão convocados após a conclusão do certame. De acordo com o edital, o concurso conta ainda com o acréscimo de 340 vagas para o Cadastro de Reserva (CR). De acordo com o titular da SSPDS, Sandro Caron, o incremento resultará em melhorias nos serviços já prestados. “Teremos um ganho muito grande em matéria de perícia e, consequentemente, na investigação criminal, e também um ganho em serviços prestados ao cidadão, como, por exemplo, a emissão de carteiras de identidade”, avaliou.

Já para o perito geral do Ceará, Júlio Torres, a ação beneficiará os trabalhos desenvolvidos na entidade. "Hoje temos uma das Pericias mais equipadas do Brasil, graças ao governador Camilo Santana, que vem fazendo nomeações. (...) É um investimento importante do Governo do Estado em polícia científica, para que a gente aumente os índices de resolutividade em que a Polícia Forense pode contribuir”, comemorou.

Conforme destacou Sandro Caron, a medida se soma a outros investimentos que seguem em desenvolvimento no Estado. "Temos na Polícia Militar um concurso em andamento, que entrarão mais 3 mil soldados para o Estado. Temos um concurso em andamento para a Polícia Civil, de 500 novos integrantes, somando agora a 227 novos integrantes para a Perícia Forense. As perspectivas para o ano são ótimas, de mantermos essa queda nos índices de criminalidade, e teremos, até o fim deste ano, um importante reforço de aproximadamente 4 mil novos integrantes para a Segurança Pública do Estado”, concluiu.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags